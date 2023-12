Campos Neto diz planejar juros "o mais baixo possível" em 2024

Em entrevista a jornalista Míriam Leitão, veiculada na GloboNews na noite desta quarta-feira (27/12), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou as metas do BC para 2024 — que é o último ano dele no cargo. Segundo o economista, a meta é entregar a inflação na meta e os juros "o mais baixo possível". O teto da inflação definido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3,25%.

Sobre as perspectivas para 2024, o presidente do BC ainda destacou que o órgão errou projeções econômicas para o ano e que os resultados foram melhores que as análises. “Olhando para 2024 com esse viés, eu acho que tem uma boa chance de ter um viés mais positivo”, destacou.

Novidades para o Pix

O presidente do BC ainda comentou sobre novas atualizações para o Pix. A principal novidade deve ser a capacidade de agendar pagamentos, uma modalidade semelhante ao débito automático.

Campos Neto destacou também que o Pix já é usado em outros países e que a meta para 2024 é internacionalizar ainda mais esse sistema de pagamentos.