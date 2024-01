Tebet comemora inflação dentro da meta do Conselho Monetário Nacional

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, celebrou, nesta quinta-feira (11/1), o retorno da inflação para o teto da meta determinada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).



“Vilã dos mais pobres, inflação de 2023 fica em 4,62% e volta para dentro do intervalo da meta depois de dois anos. Isso significa comida mais barata e mais poder de compra. Sigamos fazendo nosso dever de casa para repetir em 2024 os bons resultados da economia obtidos no ano passado, com foco no emprego, na renda e na qualidade de vida do povo”, escreveu ela no X (antigo Twitter)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,56% em dezembro, como apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador é usado para mensurar a inflação no país e fechou 2023 com alta acumulada de 4,62%.

Esta é a primeira vez que o IPCA fica dentro da meta do CMN desde 2020. A meta de inflação estabelecida para este ano é de 3,25%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, logo a tolerância é de 4,75%.