10 habilidades para impulsionar a carreira em 2025

Com a rápida evolução do mercado de trabalho, impulsionada pela transformação digital e pela ascensão da Inteligência Artificial (IA), o ambiente corporativo tem se transformado significativamente. Isso exige das organizações não apenas a valorização das habilidades técnicas, mas também a capacidade dos colaboradores em trabalhar em equipe, lidar com pessoas, resolver problemas e se adaptar rapidamente às mudanças.

De acordo com a pesquisa de Escassez de Talentos 2024, conduzida pelo ManpowerGroup, 80% dos empregadores brasileiros enfrentam dificuldades para preencher vagas devido à falta de habilidades essenciais nos candidatos, superando a média global de 77%. Já o relatório da Randstad revela que 75% dos empregadores globais enfrentam desafios semelhantes, sendo que, no Brasil, esse percentual ultrapassa 80%.

“O crescimento exponencial da demanda por profissionais qualificados em diversas áreas reflete a urgente necessidade de uma resposta estratégica por parte das empresas e das instituições de ensino. Os dados evidenciam não apenas uma lacuna entre a oferta e a demanda de talentos, mas também um desafio fundamental para a competitividade e o desenvolvimento do país”, afirma Kenneth Corrêa, especialista em dados e inovação e professor de MBA da FGV.

Especialistas indicam que 2025 será marcado pela busca de profissionais capazes de integrar competências técnicas e comportamentais às demandas de um mercado cada vez mais globalizado e digital. Confira abaixo as habilidades essenciais para este novo cenário!

1. Autoconhecimento

Em um ambiente corporativo em constante evolução, o autoconhecimento é uma das chaves mais poderosas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Conhecer suas habilidades, limitações e preferências permite que os profissionais alinhem suas ações aos seus valores e objetivos, maximizando o desempenho.

Reconhecer e aplicar smart skills — competências emocionais e comportamentais que complementam as habilidades técnicas — é essencial para garantir que sua energia seja direcionada de forma eficiente. Ao identificar seus pontos fortes e áreas de desenvolvimento, o profissional pode focar atividades que realmente agreguem valor.

“Isso ajuda a evitar o desgaste de tarefas que não se alinham com suas capacidades e interesses. A inteligência emocional, a adaptabilidade, a comunicação eficaz e a gestão do estresse são algumas das competências mais importantes para manter a saúde mental e uma performance sustentável”, declara o especialista em tecnologia, gestão e negócios Antonio Muniz.

2. Adaptabilidade tecnológica

Com a revolução digital e o avanço das ferramentas baseadas em IA, a capacidade de aprender e se adaptar rapidamente às novas tecnologias tornou-se fundamental. As empresas buscam profissionais que saibam usar a tecnologia de forma estratégica e que estejam dispostos a se atualizar constantemente.

Segundo o especialista em negócios digitais da Keyrus, Felipe Guimarães, “a capacidade de adaptação e a agilidade são essenciais para o sucesso de um negócio. Além disso, é importante compreender profundamente o ambiente digital, aproveitando as ferramentas disponíveis como diferenciais competitivos”.

3. Inteligência emocional

A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções, bem como as emoções dos outros. Ela desempenha um papel fundamental em como lidamos com os desafios do cotidiano, com o estresse e como mantemos relacionamentos saudáveis. As pessoas com alta inteligência emocional têm mais facilidade em lidar com situações de pressão e tomar decisões.

“Desenvolver essa inteligência não é apenas uma habilidade desejável, mas uma necessidade para enfrentar os desafios da vida moderna. No ambiente de trabalho, isso significa cultivar resiliência diante do estresse, promover um diálogo saudável entre equipes e tomar decisões mais assertivas e equilibradas. Quando conseguimos gerenciar nossas emoções e compreender as dos outros, criamos um espaço colaborativo onde a empatia se torna uma força transformadora para o desempenho e o bem-estar da empresa”, afirma Renato Herrmann, especialista em Desenvolvimento de Lideranças e Saúde Mental no trabalho.

4. Pensamento crítico e resolução de problemas

No ambiente corporativo repleto de desafios inesperados e com a IA sendo utilizada, a habilidade de pensar criticamente e resolver problemas de maneira eficaz é essencial. Os colaboradores com essa competência analisam situações, avaliam alternativas e encontram soluções inovadoras que agregam valor à organização.

“Enquanto as máquinas podem ser eficientes na execução de tarefas repetitivas e previsíveis, são as pessoas que trazem criatividade, intuição e empatia para resolver problemas complexos e lidar com situações imprevisíveis. É fundamental reconhecer que uma não pode existir plenamente sem a outra e que os gestores e líderes devem encontrar um equilíbrio harmonioso entre as duas”, declara o especialista Antonio Muniz.

A troca de conhecimento e apoio no networking redefine o ambiente corporativo, ampliando horizontes e abrindo novas possibilidades (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

5. Habilidades de comunicação e networking

A comunicação clara e eficiente é vital para o sucesso no ambiente corporativo, seja com a equipe, fornecedores, clientes ou stakeholders. Além disso, saber construir uma rede de contatos sólida e manter relacionamentos profissionais é fundamental para o crescimento da carreira e para o sucesso organizacional.

De acordo o especialista em networking, autor do livro A Vida é uma Resenha e CEO do Resenha, Gabriel Khawali, “o networking é o novo ativo do empreendedor. O networking é uma via de mão dupla. Não é apenas sobre o que você pode ganhar, mas também sobre o que você pode oferecer. Essa troca é o que gera confiança e resultados duradouros”, afirma.

6. Gestão de tempo, organização e produtividade

Em um ambiente dinâmico, a capacidade de gerenciar o tempo e ser produtivo é imprescindível. Hoje, quem sabe priorizar tarefas, manter o foco e se organizar tem mais chances de atingir objetivos e contribuir significativamente para o sucesso da empresa.

Para a especialista em organização pessoal Pati Penna, melhorar a produtividade (e administrar a vida) requer a adoção de quatro pilares do autocuidado: sono, alimentação, pausas e movimentos. Essas práticas básicas são essenciais para uma rotina mais equilibrada e produtiva.

7. Inteligência cultural

As empresas estão cada vez mais comprometidas em criar ambientes inclusivos e diversos, reconhecendo o valor das diferentes perspectivas. Profissionais que sabem interagir com diferentes perfis sociais e culturais têm um diferencial importante, ajudando a melhorar o ambiente de trabalho e impulsionar a inovação.

“Embora já tenhamos alcançado progressos significativos em direção à igualdade de gênero, ainda há muitos desafios a superar. É fundamental que cada pessoa reconheça e valorize o potencial humano, promovendo mais inclusão, inovação e engajamento nas diversas esferas da sociedade. Somente assim conseguiremos construir um futuro mais representativo e justo”, pontua Ana Tomazelli, psicanalista e Presidente do Ipefem (Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino).

8. Liderança e influência

Liderança vai além de comandar uma equipe; ela envolve inspirar, motivar e influenciar os outros para alcançar objetivos comuns. Em um cenário corporativo interconectado, líderes humanos têm se transformado em influenciadores digitais, compartilhando suas rotinas para estreitar laços com suas equipes e públicos.

Brenda Lezie, especialista em marca pessoal e redes sociais, CEO da Branding Digital, destaca a importância de uma abordagem autêntica: “Profissionais que desejam usar as redes sociais como parte de sua estratégia de branding devem priorizar a autenticidade e a consistência. Mostrar o dia a dia real da rotina empresarial, com seus altos e baixos, é essencial para criar uma conexão genuína com os seguidores”. Essa transparência não só fortalece a liderança, mas também cria um ambiente de confiança, engajamento e lealdade, refletindo o papel transformador da liderança no mundo digital.

9. Trabalho em equipe

Apesar dos avanços tecnológicos, o trabalho em equipe continua sendo essencial para o sucesso organizacional. A capacidade de colaborar, respeitar opiniões alheias e contribuir para o bem comum é uma habilidade valorizada no mercado.

“Saber como ouvir, integrar diferentes perspectivas e trabalhar em conjunto é essencial para a inovação e a superação de desafios. Como profissionais, precisamos entender que o resultado coletivo sempre será mais impactante do que qualquer conquista individual, especialmente em tempos de transformação constante”, afirma a especialista em imagem e reputação, CEO da Temma, Stefani Pereira.

10. Senso de humor

Embora menos convencional, o senso de humor tem um impacto positivo no ambiente de trabalho. Profissionais que criam um ambiente descontraído e positivo tendem a ser mais eficazes na resolução de conflitos, no estímulo à criatividade e no fortalecimento do espírito de equipe.

“O bom humor humaniza as relações profissionais e torna o ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, especialmente no contexto de home office. A descontração em alguma reunião ou até mesmo quando acontece algum problema faz com que a equipe receba aquele ‘momento de tensão’ de uma forma leve, ficando mais fácil encontrar ideias e soluções para o mesmo. Percebo que, em uma equipe onde o humor é bem-vindo, as ideias fluem com mais naturalidade, o engajamento é mais genuíno e a produtividade aumenta”, finaliza Stefani Pereira.

Por Letícia Carvalho