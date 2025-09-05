BRB desiste de recorrer da decisão do Banco Central sobre Master

O Banco de Brasília (BRB) desistiu de recorrer da decisão do Banco Central que vetou a compra do Banco Master. A informação é do jornal O Estado de S.Paulo.

Em março, BRB anunciou a aquisição de 58% do capital total do Banco Master, incluindo 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais. O Banco Central tinha um ano para decidir sobre a compra, mas decidiu se antecipar e vetar.

A iniciativa visava integrar o Banco Master ao Conglomerado Prudencial do BRB, ampliando a presença no mercado e diversificando os serviços. O BRB, que evoluiu de um banco regional para uma instituição de alcance nacional, tem atualmente 8,9 milhões de clientes e ativos avaliados em R$ 61 bilhões.

A decisão sobre o veto foi informada na quarta-feira (3/9), em comunicado de fato relevante do BRB aos investidores. O Banco Central ainda não se pronunciou oficialmente.

Ainda na quarta, o BRB tinha reiterado o "posicionamento de que a transação representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB, seus clientes, o Distrito Federal e o Sistema Financeiro Nacional".



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular