Adidas inaugura a primeira loja em Taguatinga com produtos exclusivos

A primeira loja da Adidas em Taguatinga foi inaugurada na quinta-feira (30/7), no piso 1 do Taguatinga Shopping. Com mais de 200m², a unidade se torna uma das maiores da marca no Distrito Federal e reúne produtos de performance, lifestyle e as principais tendências do universo esportivo.
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A inauguração ocorreu às 12h e contou com programação especial, incluindo um DJ a partir das 17h para os visitantes. A unidade segue o conceito "Home of Sport", o mais recente modelo arquitetônico da Adidas, desenvolvido para oferecer uma experiência de compra moderna e imersiva.
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Para a abertura, a loja apresenta a linha exclusiva MotorSport da Mercedes-Benz e os lançamentos das sapatilhas bailarinas Mary Jane e Low-profile. Em comemoração ao Dia dos Pais de 2026, a marca oferece uma necessaire exclusiva em compras de duas ou mais peças que somem R$ 1.399,99. A promoção é válida de 30 de julho a 9 de agosto, ou enquanto durarem os estoques.
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O portfólio da loja inclui produtos para corrida, como os tênis Adios Pro e EVO SL, além de artigos para futebol, treino e uso casual. As coleções Originals, que combinam moda e autenticidade, também estão disponíveis, junto a modelos como o Samba e o SL72.
André Martins, supervisor regional da Adidas, destaca que o Taguatinga Shopping é um ponto estratégico para a expansão da marca. "Nosso objetivo é aproximar ainda mais a Adidas dos consumidores da região, oferecendo uma experiência diferenciada de compra", afirma.
O ambiente foi projetado segundo os padrões internacionais da marca, com foco na experimentação dos produtos e em um atendimento consultivo. A expectativa é que a nova loja se torne uma referência para os entusiastas de esporte, moda e cultura sneaker.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.