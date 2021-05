Enfermeiros andam por tapete vermelho e recebem medalhas em hospital de GO

CB Correio Braziliense

Em comemoração ao Dia Mundial da Enfermagem, comemorado em 12 de maio, o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, em Goiás, surpreendeu seus profissionais de enfermagem com um tapete vermelho estendido para recepcioná-los. Além disso, os colaboradores também receberam medalhas em agradecimento por todo trabalho prestado à comunidade.

Segundo o governo, mais de 500 profissionais de enfermagem, de todos os turnos, receberam a homenagem.

A técnica de enfermagem Terezinha Rosa, que atua no HGG desde 1998 e a também técnica de enfermagem, Luciene Pereira, que faz parte do hospital há 16 anos, fizeram questão de desfilar no tapete vermelho.

"Esse tipo de coisa levanta o nosso astral na hora, principalmente, no meio desse clima tão pesado que temos enfrentado por conta da pandemia", afirma Terezinha Rosa. "É muito bom ser lembrada, eu fiquei muito feliz de saber que, mesmo durante essa pandemia, outros colegas se mobilizaram para fazer essa homenagem. Chegar aqui e ver toda essa alegria faz o coração da gente explodir de gratidão", comemora Luciene.

Para o enfermeiro Kelbison Gomes, da Unidade Coletora de Sangue do HGG, o maior presente para os profissionais da saúde neste ano foi a vacina. Para ele agora é possível trabalhar com mais tranquilidade. "Essa é uma vitória de todos. Viva o SUS, viva a ciência." comemorou.