Entenda a história por trás do 'noivado' de Pabllo Vittar

Pablo Vittar vem causando alvoroço na internet por conta de um suposto 'noivado'. Desde que se apresentou na festa do Big Brother Brasil junto com Preta Gil; onde mostrou a aliança no dedo, os fãs especulam se era algo real ou alguma estratégia de marketing.

Fato é que tudo não passa de uma nova fase de Pablo, que vai lançar novas músicas. Nesta terça-feira (27/04), a cantora mostrou em seu Instagram um ensaio para anunciar a 'nova era'.





Em entrevista para a Vogue, Vittar comentou o momento: "Mega ansiosa para mais esta nova era e para este primeiro lançamento que espero que todo o público e os Vittarlovers amem. Foi tudo feito com muito carinho para que seja uma entrega linda e única. Tá bem bacana, e aguardem pois em breve tem muito mais novidades", contou à revista.

Na legenda de sua publicação, Pablo escreveu: "06/05 será um dia inesquecível! Mais informações no site da Vogue Brasil". A tal aliança já havia aparecido em outro lugar, além do BBB. A artista postou uma foto em que segura uma mão misteriosa: "Piranha também ama", brincou a drag queen.