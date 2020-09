Paz que vem da rotina

TS Tainá Seixas

(foto: Arquivo Pessoal)

A rotina é um elemento fundamental para o desenvolvimento de crianças e jovens. Além de possibilitar um maior aproveitamento das atividades de aprendizagem, garante que eles se sintam acolhidos e seguros e que desenvolvam autonomia. Diante da privação do convívio no ambiente escolar, que naturalmente estabelece regras e horários, é importante que, especialmente durante a pandemia, o lar espelhe esta rotina e que se dê continuidade a atividades intelectuais, físicas e sociais, dentro do possível.

“É preciso que esse espaço seja organizado, porque isso traz uma segurança para a criança. A organização impõe um limite, impõe os termos, isso deixa a pessoa mais segura. A rotina, as regras no lar e as regras na escola, é importante para dar essa ideia de socialização, pertencimento e conscientização do outro”, explica o psicopedagogo Eugênio Cunha, doutor em educação. De acordo com o especialista, a falta de regras e de limites em casa pode culminar em episódios de desobediência e rispidez das crianças.

Para Alice Happ Botler, professora de educação e sociologia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é importante que os pais mantenham diálogo com os filhos. “Na medida em que você conscientiza e informa, a criança passa a constituir sua própria autonomia. Mas o adulto tem que mobilizar o sentido para isso. E escutar, principalmente. Tem que procurar entender qual a dificuldade da criança e auxiliá-la.”

Além disso, a professora defende a importância de manter a rotina o mais próximo possível de como era durante o período de aulas presenciais. “Ou seja, você toma café, dá banho, veste o uniforme, porque isso também faz a criança associar ao ambiente escolar e ela é colocada em um espaço em que vai ficar em contato direito com professor para poder desenvolver as atividades com concentração”, observa.

Os especialistas alertam também para a necessidade de flexibilização de alguns horários e preservação das atividades de lazer. A capacidade de atenção de crianças em videoconferências é reduzida, então, é necessário que haja uma adaptação. “É importante não expor excessivamente as crianças às telas do celular e intercalar as atividades escolares com outras que possam dar um respiro à mente, uma descontração, um momento mais lúdico e menos estressante”, avalia Eugênio Cunha.

Pais e filhos

É necessário que os pais também tenham uma rotina — a organização precisa ser familiar. “As crianças aprendem, geralmente, pelo espelho. Então, elas reproduzem o que os adultos mais próximos fazem”, explica Tiago Aquino Paçoca, diretor da Brincadeiras e Jogos, plataforma de compartilhamento de conhecimentos em educação. Além disso, ele defende a importância de envolver as crianças nas tarefas domésticas de casa para construção da autonomia e formação cidadã delas.

“O adulto é responsável por incentivar, mas a criança é responsável por resolver a tarefa. Após ser contemplada pela criança, é importante a celebração dessa conquista, o reconhecimento pela atividade bem-sucedida”, defende o educador.

A criação de quadros pode ser uma boa solução, na medida em que materializa a lista de tarefas. É um recurso utilizado pelas escolas que pode facilmente ser transportado para dentro dos lares, com murais ou quadros divididos entre dias e horários. “O quadro é importante porque deixa a mensagem de forma concreta. A criança até 8 ou 9 anos tem uma mente muito abstrata. Sabe o ditado ‘Não está entendendo? Quer que eu desenhe?’ Quando você escreve, desenha, monta um mapa, a criança se localiza na situação”, relata Tiago Aquino.

Gabriel Ribeiro, 11 anos, está no 6º ano do ensino fundamental e conseguiu se adaptar bem à nova rotina. De acordo com o pai, Ivan Antonio Ribeiro, 55, ele é dedicado e tem bastante autonomia nas atividades escolares, sem esquecer também a hora do lazer. “Ele gosta de assistir sozinho às aulas. Mas, mais tarde, quando tem dúvida em alguma matéria, acaba perguntando e a gente dá o apoio”, relata o pai.

“A única coisa que ele ainda não tem, que eu acho que é um problema para todos, é o contato com os amigos dele”, conta Ivan. Além disso, a falta da prática de futebol também precisou ser substituída por exercícios em casa. “Às vezes, ele faz sozinho. Outras vezes, fazemos todos juntos.”

Diversidade de estímulos Existem sete grupos de práticas importantes no desenvolvimento das crianças — baseadas em teoria do sociólogo Joffre Dumazedier. Para crianças de até 6 anos, as mais indicadas são atividades físicas, artísticas e manuais. De 7 a 12 anos, físicas, intelectuais e sociais. Confira:

Atividades físicas

movimentos físicos, esportes, brincadeiras ativas.

Atividades intelectuais

leitura, palestra, jogos de tabuleiros, jogos de perguntas e resposta. Atividades manuais: cozinhar, construir brinquedos, brincar de massinha.

Atividades artísticas

dança, cinema, teatro, música e circo.



Atividades sociais

almoços em família, piquenique na escola, jogo cooperativo.

Atividades virtuais



práticas com tecnologias, como jogar videogame ou usar o computador.

Atividades turísticas



mudar o cenário, visitar um novo ambiente.

Fonte: Tiago Aquino Paçoca