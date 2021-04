A força da solidariedade

JC José Carlos Vieira

(crédito: Lisl Steiner/O Cruzeiro/EM/D.A Press - 9/5/60)

“Servir”. Essa foi a primeira palavra escrita na capa do Correio Braziliense, em 21 de abril de 1960. Data da inauguração da Capital da Esperança e do primeiro jornal produzido na capital. Desde então, os destinos de Brasília e do Correio são traçados pelas mãos de brasilienses nascidos aqui, ou não, que mantêm vivo o espírito de solidariedade. Essa é a vocação de Brasília e dos Diários Associados. Servir.

Neste caderno especial de 61 anos da capital, destacamos a atuação de pessoas comuns, brasilienses como eu e você que, mesmo diante da pandemia, não se acomodam nem ficam insensíveis aos problemas enfrentados pelo semelhante. Como dona Gracilda Maria, de 77 anos, que acorda bem cedo para fazer o café da manhã que será servido a pacientes da Oncologia do Hospital de Base. Por ser grupo de risco, Dona Cilda prepara tudo e entrega ao Movimento de Apoio ao Paciente com Câncer (MAC). “É um serviço gratificante”, comemora.

Conheça também a história de professores da Universidade de Brasília (UnB), que se juntaram aos alunos para desenvolver aplicativo que amplia a rede do bem com doações, equipamentos de proteção a profissionais da área de saúde e até consertam respiradores em hospitais públicos.

Muito além do concreto, Brasília é uma grande família, em que pessoas se conectam em redes de empatia e de acolhimento. Foi assim desde a chegada dos primeiros candangos. Como o poeta Paulo Tovar escreveu:

“Quando não havia Torre,

Lago ou Rodoviária

Que o Eixão era somente

uma forma imaginária”

Brasília já era solidária...