CB Correio Braziliense

» Futebol feminino

Real Brasília e Minas empataram por 1 x 1, ontem, pela 12ª rodada do Brasileiro Feminino. Péssimo placar para os dois. O Real está fora do G-4 e o Minas segue na zona de rebaixamento para a A2.



» INTERNACIONAL

Thiago Galhardo fez o gol da vitória colorada contra o Vitória, ontem, no Barradão, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O time gaúcho joga

pelo empate no Beira-Rio.



» Athletico-pr

O Avaí controlou o Furacão, ontem, na Ressacada, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Jonathan marcou para o time catarinense e Renato Kayzer fez o gol do Athletico.

» CRUZEIRO

Bruno José garantiu o triunfo do Cruzeiro sobre o Juazeirense, ontem, no confronto de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O time mineiro tem a vantagem do empate no jogo na Bahia.

» PALMEIRAS

O alviverde fez o suficiente para derrotar o CRB, ontem, em Maceió, pela terceira fase da Copa do Brasil. Willian marcou para os paulistas e leva vantagem do empate para São Paulo.

» Botafogo

O Botafogo oficializou ontem a contratação de Rafael Moura, experiente centroavante de 38 anos que estava sem clube. Ele é o quinto reforço anunciado para a sequência na Série B.