Clássico decide título no Nilson Nelson

A Seleção masculina de vôlei quer iniciar o ciclo para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 com título na manhã de hoje contra a Argentina. Em uma revanche da decisão da medalha de bronze em Tóquio no mês passado, o time de Renan Dal Zotto enfrenta o tradicional rival às 10h no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, com transmissão da tevê Globo e do SporTV 2.

As duas seleções chegam invictas à final. O Brasil derrotou Peru, Colômbia e Chile por 3 sets a 0 na campanha. Os argentinos perderam apenas um set no torneio no triunfo de ontem contra o Chile, com parciais de 25/16, 21/25, 25/31 e 25/22.

O Brasil pode até não ser grande favorito na final, mas históricamente é o time a ser batido no torneio há muito tempo. O pais tem 32 títulos e só ficou sem a medalha de ouro em 1964, quando não participou.

Embora o retrospecto seja amplamente favorável ao Brasil, o levantador Bruninho diminui a pressão e evita falar em revanche. “Ninguém tira a frustração das Olimpíadas, mas esse é um novo grupo. A gente tem a rivalidade com a Argentina desde sempre, sabe que eles estão crescendo muito como time. Não tem essa de revanche, a gente quer vencer. É um novo ciclo, a frustração da Olimpíada ficou, vamos pensar no Sul-Americano”, argumentou em entrevista ao SporTV.

O jogador também fez elogios ao time da Argentina em entrevista à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). “É um time que joga com velocidade e vamos precisar estar concentrados para essa partida decisiva”, advertiu Bruninho.

Segundo ele, um dos trunfos para a final é a renovação. “Nós que somos mais experientes temos que deixar os mais novos sem responsabilidade. Esperamos que essa mescla de juventude e experiência dê muitos frutos para esse time”.