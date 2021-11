É hora do Enem!

AM Ana Maria Pol

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Quando se fala de processos seletivos para ingressar em instituições de ensino superior, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocupa, hoje, um lugar central. É com o resultado desta prova que estudantes conseguem ingressar em instituições públicas, além de participar de programas governamentais que concedem bolsas de estudo ou financiamento para o ingresso em universidades particulares. Sendo assim, o dia do exame e todos os outros de preparação que o antecedem são cruciais para o futuro do candidato. A sete dias da prova, candidatos de todo o país se dedicam às revisões finais, em busca de um bom resultado.

Neste ano, o exame será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro, para 3.040.871 de estudantes, em todo o país. No Distrito Federal, 82.761 estudantes devem realizar a prova, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Destes, 78.761 farão a prova na versão impressa, e 4.000 na versão digital. Os participantes farão provas de quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, que, ao todo, somam 180 questões objetivas.

Para o processo seletivo, o Inep prepara, anualmente, cinco tipos de provas, separadas por cores — amarelo, azul, cinza, branco e rosa. Os exercícios são os mesmos em todos os cadernos de questões, mas a ordem é alterada. Nos dois dias de prova, o candidato recebe o caderno de questões e o gabarito com o seu próprio nome impresso, que deve ser conferido antes de assinar. Na versão digital, a estrutura e a logística são as mesmas: a aplicação da prova é idêntica, a diferença é que, no Enem Digital, as provas objetivas serão respondidas em um computador, com exceção da redação, que deverá ser feita no papel.

A prova de redação do Enem sempre tem algum texto base e situação-problema, que pode estar relacionada com uma questão política, social ou cultural. Na hora de escrever, o estudante deve produzir um texto dissertativo-argumentativo a partir do assunto proposto. É preciso que ele insira sua opinião e apresente uma solução para o problema. A redação deve ter, no máximo, 30 linhas.

Avaliação

Os procedimentos de cálculo das notas dos participantes e de análise dos itens no Enem têm como base a Teoria de Resposta ao Item (TRI), um conjunto de modelos matemáticos que busca representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão, seu conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características (parâmetros) dos itens. Na prática, o sistema de avaliação é utilizado para dificultar a possibilidade de estudantes que "chutam" e de estudantes que têm domínio do conteúdo serem avaliados com a mesma nota. Recebe maior média quem apresentar respostas aos itens de forma mais coerente com o critério que está sendo avaliado. O Inep divulgou um guia explicativo acerca da nota do Enem. Os participantes que desejarem tirar as dúvidas podem acessar no site oficial.

A prova de redação é corrigida, por, no mínimo, dois professores, seguindo os seguintes critérios: domínio da norma-padrão da língua portuguesa, compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos de várias áreas de conhecimento na elaboração do texto, defesa dos pontos de vista e argumentos, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para construção da argumentação e elaboração da proposta de intervenção.

Sendo assim, é atribuída uma nota de 0 a 200 pontos para cada uma das competências, atribuída por cada avaliador, totalizando 1.000 pontos. A nota final da redação do candidato será a média aritmética das notas concedidas pelos dois professores. Para mais informações sobre a avaliação da redação, o candidato pode acessar A redação no Enem 2020 — Cartilha do Participante, também disponível no site do Inep.

Orientações

O Inep adotou um conjunto de medidas preventivas para garantir uma aplicação segura para os 5,7 milhões de inscritos. Por isso, será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial durante todo o tempo de prova. Só será permitida a retirada da máscara para alimentação ou ingestão de líquidos, e o participante poderá levar mais de uma máscara para troca ao longo do dia.

No dia da prova, a única caneta aceita para preencher o cartão-resposta é a esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. Além disso, é importante lembrar que é obrigatório apresentar via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o Cartão de Confirmação de Inscrição nos dias de aplicação. O documento contém número de inscrição, data, hora e local do exame e registra que o inscrito deve contar com determinado atendimento especializado, assim como tratamento pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. O documento fica disponível na Página do Participante.

Foco na preparação

Para auxiliar os candidatos do Enem, o Correio preparou material exclusivo com dicas e serviços para quem vai enfrentar a maior prova de acesso ao ensino superior do Brasil. Além do caderno especial impresso, o leitor do jornal e do site terá, à sua disposição, de tudo um pouco: a partir de hoje, os estudantes poderão receber dicas por meio do hotsite on-line com atualização diária, lives de revisão, questões para praticar com acesso às resoluções pelo YouTube e postagens nas redes sociais. Para conferir a página do especial, acesse o site www.correiobraziliense.com.br/especialenem.

As lives serão realizadas nos dias 18 e 25 de novembro no site e redes sociais do Correio, às 18h. Serão quatro professores do colégio Sigma a cada dia, antes da aplicação do exame, que trarão dicas e responderão às perguntas dos estudantes. A primeira live abordará conteúdos de Geografia, História,Filosofia e Sociologia, Língua Portuguesa e Redação, com os professores Paulo Macedo, Erik Barbosa Surjan, Edivaldo Monte dos Santos e Josino Nery Neto, respectivamente. A segunda será com material de Biologia, Física, Química e Matemática. Os participantes serão definidos posteriormente. Para participar, o candidato deve acessar os canais do Correio no horário da transmissão ao vivo.









Serviço

Veja o local e hora do Enem

Local de Prova: O local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 é informado por um cartão de confirmação, mas, até então, esse documento ainda não foi divulgado. Para acessá-lo, é preciso ir até a Página do Participante, no site do Inep, colocar o CPF e senha. A recomendação é que o cartão seja impresso ao ir fazer o Enem, para não haver qualquer risco de confusão.

Hora da Prova: O Enem será dividido em provas aplicadas em dois dias, com o mesmo horário de início. Os participantes devem chegar ao local da prova com antecedência, já que os portões abrem às 12 horas e fecham às 13h (horário de Brasília). O que muda entre os dois dias é o tempo de duração da prova.

Confira o cronograma:

Primeiro dia: ocorre em 21 de novembro, e o candidato responde a 90 questões objetivas, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação dissertativa-argumentativa.

Horário de saída sem o caderno: Após as 15 horas e 30 minutos;

Horário de saída com o caderno: Após as 18 horas e 30 minutos.

Segundo dia: ocorre em 28 de novembro, e o candidato responde a 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, tendo cada uma das áreas 45 questões objetivas.

Horário de saída sem o caderno: Após as 15 horas e 30 minutos;

Horário de saída com o caderno: Após as 18 horas.

Atenção às regras

Uso de máscaras de proteção facial durante toda a aplicação será obrigatório.

É obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Confira a lista completa no edital.

A única caneta aceita é a esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.

Guardar, antes de entrar na sala de provas, em envelope porta-objetos, a Declaração de Comparecimento impressa, o telefone celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados, além de outros pertences não permitidos.

Manter os aparelhos eletrônicos como celular, tablet, pulseiras e relógios inteligentes com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes, no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

Manter, debaixo da carteira, o envelope porta-objetos, lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

Iniciar as provas somente após a autorização do aplicador, ler e conferir todas as instruções contidas na capa do caderno de questões, no cartão-resposta, na folha de redação, na folha de rascunho e nos demais documentos do exame.