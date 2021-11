Contagem regressiva

AM Ana Maria Pol

Falta uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Às vésperas das provas, as aulas não param: os participantes aproveitam os dias restantes para tirar as dúvidas das disciplinas. Agora, a meta é conseguir uma nota capaz de garantir uma vaga na universidade. Especialistas alertam: o que tinha para estudar, já foi feito ao longo do ano, é hora de acalmar o coração e aproveitar para revisar o conteúdo.

A professora de sociologia do Centro de Ensino Médio Setor Leste, Júlia Gasparetto, explica que nos dias que antecedem o Enem, os candidatos devem aproveitar para relaxar. "Não é o momento de ficar apavorado e tentar estudar aquilo que ainda não estudou. Os estudantes devem focar na revisão daqueles conteúdos que já estão consolidados. Devem, ainda, ficar atentos quanto aos principais assuntos do momento, como pandemia, retomada econômica, questões sociais. É o momento de se concentrar em fazer o link, a ponte, do que já estudaram ao longo do ano com o que está passando nos jornais, podcasts", diz.

De acordo com o professor de matemática Henrique Barros, a prova do Enem é interpretativa, demanda atenção. "As questões são bem contextualizadas, quer dizer que dependem da leitura. Nem sempre as questões de matemática dependem de cálculo. Se o aluno souber interpretar, ele vai saber calcular", ressalta.

Henrique reforça que os estudantes devem se atentar à revisão dos conteúdos de anos anteriores. "O estudante deve encontrar, no Enem, conteúdo de que já tem domínio, só que com outro enfoque", pontua. "Faça questões de provas anteriores para já ir se habilitando. O Enem costuma cobrar conteúdos semelhantes", diz. "Brasília está em uma boa colocação, então, por mais que se sinta despreparado, o aluno foi preparado em relação ao âmbito nacional", diz.

Estratégia

Fazer provas antigas do Enem e praticar a partir dos exercícios dão oportunidade para criar estratégias que muitos não possuem. O estudante do terceiro ano do ensino médio do Centro de Ensino Médio (CEM) do Setor Leste, Gustavo de Matos Oliveira, 17 anos, que planeja cursar direito na Universidade de Brasília (UnB), se dedicou no Enem dos últimos dois anos, em busca de experiência, e conseguiu criar sua própria estratégia de prova.

De acordo com Gustavo, as edições anteriores o ajudaram a compreender melhor como funciona a prova. "Aprendi a começar pela redação e administrar meu tempo escrevendo o texto. Descobri que nas questões do Enem sempre haverá três itens que podem ser eliminados. Isso não quer dizer que as duas estão certas, mas, sim, que uma está mais certa do que a outra. Tem que entender o que a prova quer de você. Por isso, é importante ler muito", pondera.

Outra estratégia criada pelo estudante foi a leitura da prova. "Leio primeiro a questão e depois volto pra ler o texto. Desse jeito, já sei o que preciso achar para responder a questão", explica. Por isso, a dica do estudante para os colegas é que façam questões da prova ao longo da semana. "A partir de agora, não dá mais tempo de aprender para fazer a prova. Então, estou revisando o que sei pra garantir e fazendo bastante exercício", completa.

O professor de língua portuguesa Nilo Mendes da Silva diz que a estratégia é de fundamental importância para quem vai fazer o Enem. "Eu costumo comparar o Enem com uma guerra, como no filme Gladiador, em que há uma guerra entre romanos e bárbaros. Dá pra perceber que os romanos estão em menor número, mas organizados, e o general faz uma estratégia de guerra. Enquanto isso, os bárbaros são fortes, estão armados, mas extremamente desorganizados. Quando o general dos romanos diz o que deve ser feito, eles saem vencedores. Isso porque para vencer uma guerra, é preciso estratégia. No caso do Enem, é essencial, porque o fator tempo é extremamente importante", ressalta.

Ansiedade

A contagem regressiva para o Enem também é responsável pela ansiedade em muitos candidatos. A professora do curso de psicologia do Centro Universitário Iesb Karen Geisel Domingues explica que no momento pré-Enem é comum ver jovens pouco motivados e com dificuldade em manter foco e atenção, além de muitos também apresentarem sintomas de depressão e ansiedade. Por isso, é necessário haver interações sociais e o retorno às atividades fora de casa. "Estudo, lazer, família, espiritualidade auxiliam nos processos de equilíbrio emocional. As colocações que criticam ou corrigem os comportamentos podem ser evitadas. Quando a família se junta à empreitada Enem, deve propor, surpreender, evitar discussões, observações de menos valia sobre o adolescente, comparações", pontua.

Para as vésperas da prova, a psicóloga reforça que o estudante deve nutrir-se em assuntos leves, reconfortantes e companhias acolhedoras. "Evitem tudo que gere ansiedade. Evitem excesso de doces, de bebidas alcoólicas. Nesse momento, a capacidade de foco e concentração deve estar em alta. Por vezes, alívio momentâneo gerará ansiedade posterior. Existem produtos e substâncias que, quando ingeridos, provocam bem-estar somente no momento", reitera.

Já para o dia da prova, Karen dá a dica: "É bom levantar cedo, tentar dormir bem e não deve haver pressa para se arrumar ou para se dirigir ao local da prova. Quanto mais tranquilidade for gerada no processo antes da prova, menos ansiedade haverá no início dela", garante. "Durante os primeiros minutos da prova, até mesmo durante os primeiros 30 minutos, poderão ser sentidos aceleração do coração, suor excessivo, boca seca, falta de ar, dificuldade na leitura e interpretação de questões. Não há necessidade de pânico, durante alguns minutos, é bom respirar profundamente e se utilizar de algum pensamento, lembrança ou sentimento agradável. Isso deve auxiliar ao retorno a uma situação menos acelerada", completa.









Siga a estratégia

Passo 1: ao abrir o caderno, leia a proposta de redação com os textos motivadores.

Passo 2: caso seja um tema que seja do seu domínio, estruture a sua redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Organize suas ideias e escreva a redação.

Passo 3: vá para a prova objetiva e responda as perguntas que tem conhecimento. Se já sabe, marque no gabarito. O que não sabe deve ser marcado no final, caso sobre tempo.

Passo 4: após marcar o gabarito, o estudante deve retornar ao caderno de redação para passar o rascunho a limpo na folha oficial.

Passo 5: se sobrar tempo, faça as questões que ficou com dúvida.

*Segundo o professor de língua portuguesa Nilo Mendes da Silva

Dicas

Na véspera, nutrir-se em assuntos leves, reconfortantes e companhias acolhedoras;

Na véspera, evite tudo que gere ansiedade, como doces ou bebidas alcoólicas;

Tenha uma boa noite de sono;

Não tenha pressa para chegar no local de prova;

Levante cedo;

Durante os primeiros minutos da prova, até mesmo durante os primeiros 30 minutos, respire profundamente e se utilize de algum pensamento, lembrança ou sentimento agradável;

*Segundo a professora do curso de psicologia do Centro Universitário Iesb, Karen Geisel Domingues

Fala aí, candidato!

A chegada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) traz à tona a ansiedade dos estudantes que estão

se preparando para a prova. Ao Correio, estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Sigma e do

Centro de Ensino Médio (CEM) Setor Leste, que vão fazer a prova, contam como se preparam para a prova na reta final,

dão dicas, falam sobre as expectativas para o exame e avaliam como será a edição da prova deste ano.

Douglas Antunes Costa, 19 anos

Curso: matemática ou engenharia civil, UnB

"Nós sabemos o que passamos desde o ano passado, com a pandemia. A expectativa é de que, independentemente das dificuldades que estamos vivendo, que a gente se saia bem na prova e que, no final, dê tudo certo. Agora, é foco total até o dia final".

Enzo Araujo Teles, 17 anos

Curso: ciência da computação, UnB

Acho que o Enem deve ser um pouco mais fácil para passar, este ano. Eu, que estudo para provas militares, talvez não tenha tanta dificuldade. Mas minha rotina de estudo é puxada. Tenho mais dificuldade em química, mas estou estudando mais matemática, física, português e inglês.

Antônio José Alves Netto, 18 anos

Curso: ciência da computação, UnB

A expectativa é alta, acho que vai ser uma prova boa. Estou confiante de que vou tirar uma nota boa. A minha dica é tentar revisar o máximo possível, agora que está próximo, e tentar focar nas matérias que você tem mais facilidade. Se focar na que tem mais dificuldade, pode perder tempo.

Ana Paula Abreu Neros,18 anos

Curso: medicina veterinária, Universidade de Brasília, UnB

Eu estou muito ansiosa, nervosa. É a primeira vez que faço o Enem, então, estou colocando muita expectativa para ir bem na prova. Nessa reta final, tenho visto minhas revisões, fazendo uso de flash card, que é uma boa dica.

Maria Clara Witzke, 17 anos

Curso: relações internacionais, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC

Estou meio nervosa agora que está chegando. Acho que vai ser fácil por conta da pandemia. Eu sigo um cronograma em que estudo determinadas matérias por dia e tento misturar, sendo sempre uma de exatas e outra de humanas. No geral, estou focando mais nos exercícios, é mais fácil.

Carolina Irber Paniago Jardim, 17 anos

Curso: direito, UnB

Eu estou bem ansiosa. Talvez por conta da pandemia a prova facilite um pouco, mas acho que não tanto assim. Nessa reta final eu estou focando em fazer as provas anteriores e tirar dúvidas de assuntos que ainda não sei e conteúdos que tenho errado mais. Já fiz o Enem antes e achei bem cansativo.

Ana Vitória Araújo de Azevedo, 17 anos

Curso: direito, UnB

Eu estou ansiosa, mas quero que chegue logo. Sei a preparação que fiz e espero ter um bom resultado. Eu faço cursinho no Sigma e tento focar em questões de exatas e na redação. A dica que dou é refazer provas antigas e focar no TRI (Teoria de Resposta ao Item) para aumentar a nota.

Eduardo Santini, 17 anos

Curso: medicina, UnB

Estou estudando muito a parte de exatas, porque, para mim, a partir de humanas se baseia na leitura do texto. Eu não tenho dificuldade com exatas, mas, ainda assim, há muito conteúdo. Infelizmente, meu curso possui uma dificuldade extraordinária para passar, então, vou focar em fazer a prova apenas.

Ronaldo Gonçalves Sobral Araújo, 18 anos

Curso: engenharia mecatrônica, UnB

Eu estou meio nervoso. Todo mundo teve o ano complicado, e acho que todos ficaram com alguma matéria atrasada. Estou tentando focar nas mais difíceis, como matemática. E também olhando aulões no YouTube. É de graça, e eu consigo revisar todo o conteúdo. No dia anterior, o importante é descansar.

Isadora Astolpho, 18 anos

Curso: engenharia aeroespacial, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA

A tensão durante o ano vai acumulando e quando vai chegando perto, a ansiedade vai aumentando. Mas tenho a expectativa de que vai ser mais fácil com a pandemia, mas não tanto como neste ano. Eu gosto muito de praticar esporte para concentrar a mente e ajudar a deixar a ansiedade de lado.