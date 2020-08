O casamento grego de Rafinha

MP Marcos Paulo Lima

A peça-chave da transferência de Rafinha do Flamengo para o Olympiacos, oficializada ontem à tarde pelo vice de futebol rubro-negro Marcos Braz, é Omar Elebdellaoui. Capitão, titular e ídolo, o lateral-direito de 28 anos deixou o time grego rumo ao Galatasaray da Turquia. Sem o líder, a equipe do técnico português Pedro Martins foi ao mercado e enfraqueceu o elenco do atual campeão carioca, brasileiro e sul-americano.

O Correio apurou que Rafinha receberá 3 milhões de euros por dois anos de contrato (R$ 20,1 milhões). Dinheiro não falta ao time de Atenas. O dono do Olympiacos e do Nottingham Forest da Inglaterra é um magnata da navegação. A equipe também acaba de ganhar 16 milhões de euros com a venda de uma das joias do elenco ao Liverpool.

Responsável indireto pela saída de Rafinha do Flamengo, o lateral-direito norueguês Omar Elebdellaoui é titular da seleção da Noruega. Defendeu o Olympiacos por quatro temporadas. Foi tetracampeão nacional em 2015, 2016, 2017 e 2020. Ganhou também a Copa da Grécia em 2015.

Pedro Martins recomendou Rafinha ao dono e presidente do clube, Evangelos Marinakis, e ao diretor esportivo Christian Karembeu para a sucessão do capitão Omar Elebdellaoui. Magnata do setor naval, Marinakis também banca o Nottingham Forest.

O Correio apurou que a primeira oferta do Olympiacos pelo jogador foi de R$ 17,8 milhões), por dois anos de contrato. Rafinha recusou. A diretoria do time aumentou para R$ 20,1 milhões.

O valor fechado com o jogador de 34 anos tornou-se inviável para o Flamengo, como admitiu o vice de futebol Marcos Braz na entrevista coletiva de ontem, em Goiânia. “São números grandes e ele fez a opção por querer o novo contrato. Existia uma cláusula que, se ele quisesse voltar para a Europa, poderia quando quisesse. Foi maravilhoso enquanto durou. A cláusula foi imposta por ele. Se não tivesse este ponto, lá atrás ele não viria por questão de segurança”, explicou o dirigente.

Além de ser o clube de futebol mais rico da Grécia, o Olympiacos acaba de fazer um grande negócio. Vendeu o lateral-esquerdo Kostas Tsimikas para o Liverpool por 16 milhões de euros (R$ 101,9 milhões). O grego será comandado pelo alemão Jürgen Klopp na temporada 2020/2021.

Substituto

Rafinha só pretende se pronunciar sobre a transferência na segunda-feira, Enquanto isso, o Flamengo trabalha em duas frentes. A primeira delas, encontrar um substituto para o duelo de hoje contra o Coritiba. Especialista, João Lucas é o favorito, mas não está descartado novo improviso com Rodrigo Caio ou até mesmo Gustavo Henrique no setor. Nos bastidores, tenta contratar Isla. O lateral está sem time e foi um dos destaques da seleção do Chile na era dourada do bi da Copa América 2015 e 2016. Ele estava no Fenerbahçe da Turquia.

Grêmio recebe Corinthians

O Corinthians encara o Grêmio, hoje, às 19 horas, em Porto Alegre. Fagner e Carlos são dúvida. O lateral-direito tem dores no tornozelo direito, e o esquerdo levou pancada na coxa na final do Paulistão. O time também aguarda as liberações de Gil e Léo Natel, fora do último jogo por terem testado positivo para a covid-19. A novidade no Grêmio é a volta dos titulares. Eles foram poupados contra o Ceará. Será a primeira exibição de Luan contra o Grêmio.

Palmeiras duela com Goiás

De ressaca do título paulista no empate por 1 x 1 com o Fluminense na quarta-feira, o Palmeiras precisa focar no Brasileirão a partir de hoje, às 21h30, contra o Goiás, no Allianz Parque. Poupados contra o tricolor, o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Patrick de Paula retornam à equipe titular. No ataque, não se sabe se Luxemburgo manterá dois atacantes ou se usará três. Outra incógnita é no meio. Lucas Lima, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa não estão agradando. O zagueiro Felipe Melo segue vetado.