Gama é o primeiro classificado para semis

CB Correio Braziliense

(foto: Gabriel L. Mesquita/Ascom)

Em uma partida meramente protocolar contra o Sobradinho, o Gama tornou-se, ontem, o primeiro time classificado para as semifinais do Candangão.

Atual campeão, o favorito ao bi derrotou o Leão da Serra de virada, por 2 x 1, no Bezerrão. Na partida de ida, havia goleado o adversário por 5 x 0. Além da vaga, o Periquito ampliou para 31 jogos a série invicta. A última derrota foi em 2018 para o Luziânia.

As quartas de final continuam hoje. O Brasiliense receberá o Luziânia, às 11h, no Mané Garrincha. Houve empate por 0 x 0 na partida de ida. Se o placar se repetir, a vaga será do Jacaré .

Brasiliense ou Luziânia terão pela frente Real Brasília ou Capital, que duelarão às 15h30, no Defelê, em Vila Planalto. Na ida, 1 x 1. A vantagem do empate é do Real.

O Formosa derrotou fez 1 x 0 no Taguatinga na última quarta-feira, no Serejão, e pode perder pelo mesmo placar para enfrentar o Gama nas semifinais. Todos os jogos serão com portões fechados.

Cruzeiro busca pontos positivos

Com 100% de aproveitamento na Série B após vitórias sobre o Botafogo-SP e o Guarani, o Cruzeiro entra em campo hoje, às 16h, contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em busca dos três primeiro pontos. Punido pela Fifa por cauda de dívidas, o time celeste largou com -6 pontos, mas já conseguiu zerar o “débito”. Na partida de hoje, o técnico Enderson Moreira não terá Giovanni, Jean e Wellington.