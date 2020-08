Vasco joga em ritmo de tango

CB Correio Braziliense

(foto: Rafael Ribeiro/Vasco.com)

Confiante após duas vitórias seguidas, o que o faz estar com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco quer manter o embalo também longe de casa. Contra o Ceará, hoje, às 20h, no Castelão, pela quarta rodada, o time cruzmaltino faz o seu primeiro jogo longe de São Januário.

O Vasco soma seis pontos, fruto de triunfos sobre Sport e São Paulo, por 2 x 0 e 2 x 1, respectivamente. O time do técnico Ramon Menezes começou bem não só em termos de resultados, mas, também, em relação a desempenho.

A equipe tem mostrado equilíbrio, com uma defesa segura como não tinha há tempos e o ataque liderado pelo argentino Germán Cano, que precisa de poucas oportunidades para balançar as redes. O goleador apresenta uma marca impressionante neste ano: marcou 11 dos 16 gols da equipe até aqui.

Mesmo que as performances tenham agradado, é possível que haja uma mudança em relação à última formação que enfrentou o São Paulo. Ramon estuda a entrada de Bruno Gomes no lugar de Gabriel Pec. Esta alteração foi feita no duelo contra o São Paulo e fez com que o time evoluísse.

A ideia, com Bruno Gomes, é de formar um tripé no meio com Andrey e Felippe Bastos e dar mais liberdade para o argentino Benítez armar as jogadas. Pesa contra Pec seu rendimento irregular. O jovem tem oscilado e não é improvável imaginar que comece a partida entre os reservas. Se o treinador quiser manter a formação mais ofensiva, o atacante Guilherme Parede é uma opção.

Não há desfalques novos. As baixas são o atacante Vinícius, o lateral-direito Yago Pikachu e o meia Bruno César. Os dois primeiros recuperam-se de problemas musculares, enquanto o último está afastado porque testou positivo para a covid-19 e só completou 10 dias de isolamento ontem.

Campeão da Copa do Nordeste, o Ceará não contará com os zagueiros Klaus, Tiago e Eduardo Brock, além dos meias Felipe Baxola e Vinícius, e o atacante Rodrigão. O técnico Guto Ferreira avalia como escalará a equipe. A novidade é a entrada de Gabriel Lacerda no setor defensivo ao lado de Luiz Otávio. Charles também apareceu entre os titulares no treino, com Fabinho e Fernando Sobral completando o meio. O ataque terá Mateus Gonçalves, Rafael Sóbis e Cléber.

11 gols

Tem o centroavante argentino Germán Cano na temporada, dois deles nesta Série A

Santos tenta melhorar rendimento em casa

Aliviado após obter a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos entra em campo, hoje, às 19h15, diante do Sport, na Ilha do Retiro, com outros problemas a resolver. Para confirmar a recuperação, o time precisa melhorar o rendimento do seu sistema defensivo, que estará desfalcado, no compromisso válido pela quarta rodada da competição.

Para deixar de sofrer gols, o Santos terá um outro desafio, além do Sport. O time, afinal, está com a defesa desfalcada. Após perder Luiz Felipe na derrota para o Internacional, por lesão, Vladimir e Lucas Veríssimo se contundiram durante o primeiro tempo do jogo com o Athletico-PR.

O problema forçou o técnico Cuca a acionar João Paulo para ser o goleiro titular. Alex formará dupla de zaga com Luan Peres.

São Paulo quer espantar crise

O São Paulo enfrenta o Bahia, hoje, no Morumbi, para aliviar a pressão. A equipe, o técnico Fernando Diniz e a diretoria têm sido alvos de protestos após a eliminação pelo Mirassol nas quartas de final do Paulistão. As críticas aumentaram com a atuação apática na vitória por 1 x 0 sobre o Fortaleza e a derrota por 2 x 1 para o Vasco.

Uma nova manifestação está marcada para horas antes do duelo de hoje, em frente ao portão principal do Morumbi. Torcedores organizados protestaram no desembarque da delegação que voltou do Rio de Janeiro, no último domingo, e estenderam faixas no estádio na segunda-feira.

Em busca da reabilitação, o técnico Fernando Diniz poderá contar com o único reforço pedido dado a ele nesta temporada. O atacante Luciano foi anunciado na terça e regularizado ontem. Ele chegou ao São Paulo em troca envolvendo a ida de Everton para o Grêmio. Além do reforço, o meia Vitor Bueno pode pintar no time tricolor. Ele está recuperado de edema na coxa esquerda e é dúvida, assim como Hernanes, que estava com lombalgia.

Em contrapartida, Alexandre Pato rescindiu contrato, ontem, com o São Paulo. A tendência é de que o atacante retorne ao Inter para suprir a a carência de Guerrero, que não joga mais neste ano.