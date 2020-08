Bayern decidirá título contra o PSG

CB Correio Braziliense

O Bayern de Munique continuou sua jornada triunfante na Liga dos Campeões e venceu o Lyon por 3 x 0, nas semifinais, com dois gols de Serge Gnabry, ontem, em Lisboa, e enfrentará o Paris Saint-Germain na final de domingo, às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O atacante alemão colocou o Bayern em vantagem no primeiro tempo marcando aos 18 e aos 33 minutos. Na reta final da partida, o artilheiro polonês Robert Lewandowski ampliou de cabeça. O clube alemão pode agora sonhar com uma segunda tríplice coroa que incluiu a Copa da Alemanha, a Bundesliga e a Champions League em sua história repetindo as conquistas de 2013, se derrotar, novamente na capital portuguesa, o PSG. O time francês luta por seu primeiro título da Liga dos Campeões.

Com uma incrível sequência de 29 jogos sem derrota — 28 vitórias e um empate —, o Bayern está a 90 minutos de alcançar o maior objetivo. Seria o ponto culminante de uma temporada espetacular na Liga dos Campeões, na qual superou a fase de grupos e as eliminatórias. Venceu o Chelsea por 7 x 1 no placar agregado das oitavas, e massacrou o Barcelona com a histórica goleada por 8 x 2 nas quartas-de-final de jogo único. Ontem, o Lyon, que havia eliminado Juventus e Manchester City, assustou nos primeiros 15 minutos, mas sofreu goleada.

Clima de final

A final da Liga dos Campeões, com a presença do PSG e marcada para domingo em Lisboa, vai ser transmitida nos telões do estádio Parque dos Príncipes, em Paris, diante 5.000 torcedores, público máximo imposto pelo governo devido à crise sanitária, informou o PSG ontem. Os ingressos, com um preço de 15 euros cada, serão vendidos dando prioridade aos sócios. Também serão convidadas para a transmissão uma centena de “crianças desfavorecidas ou doentes, de abrigos parisienses ou associações” que colaboram com a Fundação PSG, e ex-jogadores.