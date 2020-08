Nau de vento em popa

CB Correio Braziliense

O Vasco é líder do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde a quinta rodada da edição de 2012. Naquela edição, o time comandado por Cristóvão Borges teve 100% de aproveitamento nas quatro primeira exibições. O técnico Ramon Menezes pode, sim, repetir o feito após o imponente triunfo de ontem por 3 x 0 diante do Ceará, no Castelão. Germán Cano deu início ao triunfo. Fellipe Bastos ampliou e Ribamar fechou a goleada sobre o campeão da Copa do Nordeste. No início deste mês, o Vozão bateu o Bahia nos dois confrontos da decisão.

Cano continua impossível. Divide a artilharia da Série A com o companheiro de time Fellipe Bastos e mais Paolo Guerrero e Marinho. Todos balançaram a rede três vezes na largada da competição. Cano aumentou a coleção pessoal para 12 na temporada. O Gigante da Colina fez 19 em 2020.

Méritos também para Ramon. O técnico cruz-maltino ainda não perdeu em cinco jogos oficiais nem amistosos à frente do time do qual é ídolo. No domingo, ele defenderá o primeiro lugar contra o Grêmio, às 16h, em São Januário. Vale lembrar que a equipe carioca tem uma partida a menos. A estreia contra o Palmeiras foi adiada devido ao choque de datas com a final do Paulistão.

O volante Andrey era um dos mais contentes depois da partida. “Grande vitória, fruto de muito trabalho, dedicação. Estamos empenhados em busca de um único objetivo. Foi um jogo muito difícil. A equipe deles é muito qualificada. Parabenizar o grupo pela garra. Tem muita competição pela frente, vamos continuar lutando”, afirmou.

O lateral-direito Cláudio Winck festejou a volta ao time titular após superar lesão. “Foi um caminho longo. Mas eu sempre acreditei, sempre trabalhei muito. Para falar a verdade, no fim estava quase desistindo. Mas, se depender de mim, não vai faltar nada nunca. Vou agarrar a oportunidade da melhor forma possível”, emocionou-se.

Demissões

A quarta rodada tem dois técnicos desempregados. O Coritiba demitiu Eduardo Barroca depois do revés 3 x 1 para o Corinthians. Ney Franco saiu do Goiás após perder do Fortaleza na quarta. Alberto Valentim deve assumir.





CBF divulga o calendário

A CBF divulgou o calendário de 2021. A próxima temporada começará em 28 de fevereiro, com os Estaduais, apenas quatro dias após o fim do Brasileirão 2020, estendido até os dois primeiros meses de 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário, haverá jogos das Séries A, B, C e D durante a disputa da Copa América.

Pela programação estabelecida pela CBF, a temporada inciará com os Estaduais, entre 28 de fevereiro e 23 de maio. Serão 16 datas de competição, como aconteceu neste ano. Ou seja, os times que disputam o Brasileirão desta temporada não terão descanso entre o fim do campeonato e o início dos Estaduais.

A Copa do Brasil terá início em 10 de março e fim previsto para 27 de outubro, seguindo a programação de um ano normal, sem atrasos ou mudanças em razão da pandemia. Serão 16 datas, divididas em oito fases. No mesmo dia 10 de março, haverá a disputa da Supercopa do Brasil, em jogo único, envolvendo o campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil da temporada anterior.

O Brasileirão 2021 terá início em 30 de maio, com 38 datas, até 5 de dezembro, data da rodada final. Nenhuma competição nacional será paralisada por causa da disputa da Copa América, que será na Argentina e na Colômbia.

São Paulo tropeça e Diniz segue sob pressão

crédito: Rubens Chiri

O São Paulo contou com o gol de um estreante para evitar nova derrota no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, arrancou a igualdade por 1 x 1 com o Bahia, no Morumbi, pela quarta rodada. Mas, principalmente, pela atuação irregular, o resultado não traz qualquer alívio ao elenco e ao técnico Fernando Diniz, cobrados antes mesmo do jogo pelo desempenho ruim.

O São Paulo, afinal, parece ter perdido o rumo na retomada das competições, tanto que caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista. Mesmo com mais volume e posse de bola pouco criou nesta quinta-feira, quase só ameaçando em jogadas aéreas. Além disso, demonstrou fragilidade defensiva, aproveitada pelo Bahia, que apostou nos contra-ataques durante os 90 minutos.

Como cada time teve um jogo adiado, o São Paulo está com quatro pontos em três compromissos, na 13ª posição, enquanto o Bahia está com sete, em quarto. Na quinta rodada, ambos jogarão fora de casa e no domingo. O clube paulista visita o Sport na Ilha do Retiro, enquanto o baiano terá pela frente o Ceará no Castelão.