Fluminense tenta virada no Rio

(foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Cinco meses depois, Fluminense e Figueirense voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil. Com mudanças em suas equipes após a paralisação causada pela pandemia, os dois times se enfrentam hoje, às 21h30, no Maracanã, pela terceira fase. A equipe catarinense está em vantagem por ter vencido o jogo de ida por 1 x 0 em março.

O Figueirense, portanto, joga pelo empate no Rio de Janeiro para alcançar a quarta fase da competição nacional, algo que não consegue desde 2015. Se o Flu devolver o placar, o confronto será decidido nos pênaltis. Uma vitória por dois gols ou mais de diferença leva o time carioca para a quarta fase.

A partida de ida, no entanto, não serve mais de referência para os dois times. Em 11 de março, em Florianópolis, até a torcida podia estar presente no estádio Orlando Scarpelli. Depois disso, as equipes passaram por mudanças em seus elencos e ganharam mais ritmo, em competições mais exigentes, caso das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

No caso do Flu, vice-campeão carioca, Fred voltou ao time no meio da pandemia. Ainda não é certa sua presença na partida desta terça porque ele volta de lesão. Mas deve ser opção no banco de reservas, assim como o volante Hudson, outro em processo de retorno.

Se não tiver a experiência de Fred, o Flu poderá contar com a habilidade de Evanilson, que despontou no Campeonato Carioca como a grande revelação da equipe no ano. Ele até foi poupado no fim de semana para estar em boas condições nesta terça. Além dele, o técnico Odair Hellmann preservou Nenê e Nino. Mesmo sem o trio, o Flu obteve sua primeira vitória fora de casa neste Brasileirão, ao superar o Athletico-PR por 1 x 0, no sábado.

“É o jogo do ano, o mais importante. É uma eliminatória, fomos desclassificados na Sul-Americana e temos de fazer nosso melhor, impor o ritmo em casa fazer nosso jogo para passar para a próxima fase”, avalia o zagueiro tricolor Luccas Claro.

Ficha técnica

21h30

Maracanã

Rio de Janeiro

Copa do Brasil

3ª fase (jogo de volta)

Transmissão: SporTV

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Fluminense

Muriel; Calegari, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri, Dodi, Nenê; Marcos Paulo, Michel Araújo e Evanilson. Técnico: Odair Hellmann

Figueirense

Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Brunetti; Geovane, Elyeser e Marquinho; Keké, Diego Gonçalves e Everton Santos.

Técnico: Márcio Coelho



3ª fase

Jogos de hoje

16h Afogados-PE x Ponte Preta (ida 0 x 3)

19h América-MG x Ferroviária (ida 0 x 0)

21h30 Fluminense x Figueirense (ida 0 x 1)