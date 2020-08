Um desfalque fundamental

CB Correio Braziliense

(foto: Rubens Chiri/Sao Paulo FC)

Daniel Alves foi submetido, ontem, a uma cirurgia para a correção de uma fratura na ulna direita — um dos ossos do antebraço —, sofrida no segundo tempo da vitória do São Paulo, por 1 x 0, sobre o Athletico-PR, na noite da última quarta-feira, no Morumbi, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo nota publicada no site oficial do clube, a intervenção, no HCor, feita pelo cirurgião Sergio Gama, durou aproximadamente uma hora e foi “bem-sucedida”. O atleta, de 37 anos, vai iniciar a primeira etapa da recuperação em casa, com supervisão do departamento médico são-paulino. A segunda fase será feita no CT.

O camisa 10 sofreu a lesão aos 33 minutos do segundo tempo, após receber um pontapé acidental de Fernando Canesin. Tentou continuar na partida, mas acabou substituído por Luan. O meia deixou o Morumbi diretamente para o hospital, onde foi constatada a fratura.

“Ele colocou uma placa para correção da lesão. A expectativa é de que a recuperação seja boa. Não podemos estipular o período, mas esperamos uma boa melhora por se tratar de uma fratura alinhada”, explicou José Sanchez, médico do clube.

O próximo jogo do São Paulo será o clássico contra o Corinthians, no domingo. Além de Daniel Alves, o técnico Fernando Diniz terá o desfalque do lateral-esquerdo Reinaldo, suspenso. O atacante Luciano reclamou de dores musculares e será reavaliado.

Mudanças

Após surpreender no último domingo com uma nova dupla de zaga no São Paulo, o técnico Fernando Diniz pode aparecer com novas surpresas para o setor no clássico com o Corinthians. A partida será disputada no Morumbi.

Sem nenhuma motivação especial, Diniz trocou toda a zaga são-paulina no fim de semana. Os jovens Diego e Léo formaram uma dupla inédita na defesa da equipe, em substituição a Arboleda e Bruno Alves.

A mudança deu certo no domingo e também na última quarta-feira. O time venceu o Sport e o Athletico-PR pelo mesmo placar de 1 x 0. Ou seja, sem sofrer gols. Contra o time pernambucano, havia sido apenas a segunda vez que a equipe não era vazada desde a retomada das competições, sendo a primeira em duelo fora de casa.

Mas, para o clássico, o treinador deve realizar ao menos uma alteração no setor. O lateral-esquerdo Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo diante da equipe paranaense, em jogo adiantado da 11ª rodada, e virou desfalque certo para o primeiro clássico do São Paulo neste Brasileirão.

Diniz pode escalar justamente Léo, que é lateral de origem, mas vem exibindo boa performance na zaga. “O Léo, de fato, está entregando aquilo que eu esperava como zagueiro. Jogou bem as duas partidas. E ele é lateral, é uma coisa para pensar para o clássico, estou pensando desde que o Reinaldo tomou o amarelo”, admitiu o treinador. Se isso acontecer, Arboleda e Bruno Alves devem ganhar nova entre os titulares.

Mudanças vão acontecer também no meio-campo. Daniel Alves foi vetado após ter confirmada a fratura no antebraço direito. Ele deve dar lugar a Hernanes, que fez boa atuação diante do Athletico-PR, em jogo que marcou o retorno ao time após a queda precoce da equipe no Paulistão.