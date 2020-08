Messi não pretende se reapresentar ao Barça

CB Correio Braziliense

(foto: Josep Lago/AFP - 7/8/17 )

A informação é de que o craque Lionel Messi não se apresentará ao Barcelona hoje, data marcada pelo clube para realização de exames médicos e testes de coronavírus antes da reapresentação prevista para amanhã.

De acordo com a imprensa espanhola, o argentino tomou a atitude após consultar seus advogados e a comunicou ao Barcelona ontem. E reiterou a decisão de não seguir no clube catalão, conforme explicitou no burofax enviado na última terça-feira.

Para entender um pouco da novela Messi, uma breve sinopse: no dia 25 de agosto, Messi enviou um burofax, um documento digital e de caráter jurídico, ao Barcelona pedindo para deixar o clube, com o qual tem contrato até junho de 2021.

Assim, o craque argentino se apega a uma cláusula na qual ele teria até 10 dias depois do fim da temporada para sair do clube de forma unilateral. No caso, como a temporada acabou somente no dia 23 de agosto (final da Champions) por causa da pandemia do novo coronavírus, Messi se vê no direito de deixar o clube. O Barça não entende dessa maneira. Alega que esse artigo do contrato já venceu, se baseando no fim da temporada pelo calendário .

Para o Barcelona, Messi deveria informar que queria deixar o clube até 10 de junho, quando o clube entende que seria o fim da temporada. Não avisou, tem que pagar. O jogador tem outra leitura da situação: para ele, o calendário foi prolongado por causa da pandemia, e 2019-2020 acabou depois da eliminação na Champions League. Assim, o aviso dias depois ainda estaria no prazo, o que possibilitaria deixar o clube de graça.