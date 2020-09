Curtas pagina 13

CB Correio Braziliense

» STJD

O atacante Jô do Corinthians foi denunciado, ontem, por ter dado um soco no zagueiro Diego Costa do São Paulo no clássico do último domingo pelo Brasileirão e pode pegar um gancho de 4 a 12 jogos.

» renovação

Artilheiro do Fluminense na temporada, o meia-atacante Nenê renovou contrato, ontem, com o time tricolor, até dezembro de 2021. O jogador terá 40 anos ao fim do novo acordo.

» RECORDE

Anunciada, ontem, pelo Chelsea, a dinamarquesa Pernille Harder tornou-se a jogadora mais cara da história do futebol feminino. A atleta do Wolfsburg chegou ao time inglês por R$ 2,1 milhões.