Em Pelotas, Cruzeiro tenta driblar crise

CB Correio Braziliense

(foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Brasil de Pelotas-RS e Cruzeiro farão confronto direto contra o rebaixamento hoje, às 21h30, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Derrotados na rodada passada, gaúchos e mineiros estão apenas um ponto acima da zona da degola.

Ainda sem vencer, o time do RS foi derrotado pelo Operário, por 2 x 1, em Ponta Grossa (PR), e parou nos três pontos. O Cruzeiro, por sua vez, acumula três jogos sem vitória (duas derrotas e um empate) e, após o revés por 2 x 1 para o América-MG, estacionou nos quatro pontos.

Enderson Moreira não terá nenhum jogador com covid-19, mas somará desfalques. São cinco problemas: Jean (dores no joelho), Welinton (pubalgia), Stênio (fará cirurgia no ombro), Daniel Guedes (aprimora a parte física) e Rafael Luiz (recém-contratado).

Na lateral-esquerda, o treinador celeste cogita colocar Matheus Pereira na vaga de Giovanni. O mesmo vale no meio-campo para a entrada de Jadsom no lugar de Ariel Cabral. Há dúvida entre Henrique e Filipe Machado. O primeiro, no entanto, é o mais cotado a ficar no banco de reservas.

O atacante Marcelo Moreno, um dos mais velhos e líderes do grupo, acha que o time vai melhorar. “Nós sabemos que não estamos jogando bem, mas com o trabalho e com os jogos, nosso time vai melhorar sua produção. A torcida precisa ter um pouco de paciência” afirmou o atacante.

O técnico Hemerson Maria não pretende fazer muitas modificações no Brasil de Pelotas. Ele, ao menos, terá um reforço. Alex Ruan, finalmente, poderá fazer sua estreia. Contratado, o lateral-esquerdo precisou cumprir três jogos de suspensão por problemas no passado. Agora, deverá ganhar a vaga de Bruno Santos. Rafael Vinícius será outro que estará à disposição de Hemerson Maria. No mais, nada de mudanças.