A volta do que não foi

CB Correio Braziliense

(foto: Oscar Del Pozo/AFP - 23/4/17)

O jogador argentino Lionel Messi, 33 anos, afirmou, ontem, que “ficará no Barcelona”, depois de anunciar ao clube espanhol, em 25 de agosto, que desejava rescindir unilateralmente seu contrato. “Nunca entraria com um processo contra o Barça porque é o clube que amo, que me deu tudo desde que cheguei, é o clube da minha vida. (...) Vou continuar no Barça e minha atitude não mudará porque eu queria sair”, assegurou Lionel Messi em uma longa entrevista ao Goal.com transmitida ontem à tarde.

De sua casa, em Castelldefels, nos arredores de Barcelona, Messi conversou com o site esportivo e explicou sua versão do que tem acontecido nas últimas semanas, desde que o time espanhol foi eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final, após a derrota por 8 x 2 para o Bayern de Munique. “Passamos uma imagem muito ruim. Fiquei mal, não queria mais nada. Queria que o tempo passasse mais rápido e depois sair dali para esclarecer tudo”, disse Messi sobre a derrota para a equipe alemã.

Segundo o atacante, o documento que enviou para o clube há 10 dias avisando a sua intenção de sair foi o seu último recurso. “Disse ao clube, sobretudo ao presidente (Josep Maria Bartomeu), que queria ir. Tenho dito isso o ano todo. Achei que era hora de me afastar. Achava que o clube precisava de mais jovens, gente nova e pensei que meu tempo no Barcelona havia acabado, sinto muito”, argumentou.

“Esse pedido não veio por causa do resultado da Liga dos Campeões contra o Bayern, eu estava pensando na decisão há muito tempo. Eu disse ao presidente e, bom, o presidente sempre afirmou que no fim da temporada eu poderia decidir se queria ir ou se queria ficar e no fim, acabou não cumprindo a palavra”, acrescentou. “Para colocar de alguma forma, o presidente não deu bola para o que eu estava dizendo”, frisou.

Horas antes da publicação da entrevista, Jorge Messi, pai e agente do atacante, insistia em carta dirigida à Liga Espanhola de Futebol Profissional que a cláusula de rescisão do jogador do Barcelona de 700 milhões de euros euros (828 milhões de dólares) não poderia ser aplicada neste caso.

LaLiga, entidade que organiza o campeonato espanhol e havia apoiado a posição do Barcelona no último fim de semana, anunciando que a cláusula de rescisão ainda é válida, reagiu à carta do pai de Messi mantendo-se firme em sua posição.

O Barcelona comemorou a decisão de seu capitão de permanecer no clube postando em suas redes sociais ontem à noite numa foto do craque argentino com a nova camisa da equipe para a temporada 2020-2021. “Vou dar o meu melhor. Meu amor pelo Barça nunca vai mudar”, escreveu o clube catalão em sua conta no Instagram, incluindo uma frase que Messi pronunciou na entrevista.



Uma vida e uma família

Messi chegou ao Barça aos 13 anos de idade, onde está há 20 anos. Seus três filhos nasceram na cidade espanhola. “Quando comuniquei isto à minha mulher e aos meus filhos foi um drama bárbaro. A família inteira chorando, os meus filhos não queriam sair de Barcelona, nem queriam mudar de escola”, revelou, ontem.

“Olhei para o futuro e quero competir no mais alto nível, ganhar títulos, disputar a Liga dos Campeões. Você pode ganhar ou perder, porque é muito difícil, mas tem de competir, e que não aconteça o que passamos em Roma, Liverpool ou Lisboa. Tudo isso me levou a pensar naquela decisão que não cumpri”, acrescentou.

Messi, que esta semana não compareceu aos primeiros treinos do clube, como prova da sua intenção de sair, conquistou 34 títulos como jogador do Barça (sendo quatro Ligas dos Campeões) e foi eleito seis vezes o melhor do mundo. Em seu contrato, ele tem uma temporada opcional (2020-21), e, a partir de 30 de junho, estará livre para escolher seu futuro.