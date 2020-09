Razões para não perder

CB Correio Braziliense

(foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

1 Um é pouco, dois é bom...

O Flamengo tentará emendar a terceira vitória consecutiva sob o comando de Domènec Torrent. O atual campeão brasileiro vem de triunfos sobre o Santos (1 x 0) e o Bahia (5 x 3) nas duas exibições anteriores. Se tiver sucesso, pode até dormir na vice-liderança.

2 Tem Gabigol

O centroavante Pedro balançou a rede duas vezes na vitória sobre o Bahia, mas, hoje, pode ter gol do Gabigol. O titular está liberado pelo departamento médico e foi relacionado. Outra opção para o time é o volante Gerson, que não participou do jogo, em Salvador.

3 Adversário

A irregularidade do Fortaleza é um convite para outra boa exibição do Flamengo. O time comandado por Rogério Ceni venceu apenas Goiás e Bragantino, mas é traiçoeiro. Empatou com Corinthians e Botafogo e jogou bem contra o São Paulo, apesar da derrota.



17h

Maracanã

Rio de Janeiro

Brasileirão

8ª rodada

Transmissão

Pay-per-view



Flamengo

Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia), Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel e Pedro (Pedro Rocha)

Técnico: Domênec Torrent



Fortaleza

Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Felipe, Juninho, David e Romarinho; Osvaldo e Wellington Paulista

Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

1 Naming rights

crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

É a primeira vez que o Corinthians jogará na casa rebatizada, na última terça-feira, de Neo Química Arena. Detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão, a TV Globo chegou a um acordo com os clubes e, a partir de agora, citará nomes comerciais dos estádios.

2 Salomon Kalou

O Corinthians sonhou um dia contar com Didier Drogba, não conseguiu, e hoje terá de lider com um velho companheiro de ataque do jogador da Costa do Marfim. Salomon Kalou é mais uma vez a atração do Botafogo e tentará marcar o primeiro gol.

3 Pressão

Os treinadores Tiago Nunes e Paulo Autuori estão na corda bamba. O Corinthians só venceu dois jogos em seis disputados e ainda não conseguiu convencer a torcida. O Botafogo encabeça a zona de rebaixamento com um triunfo contra o Atlético-MG.



19h

Nome estádio

Arena Castelão

Brasileirão

8ª rodada

Transmissão

Pay-per- view

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo e

Luan; Ramiro, Jô e Otero

Técnico: Tiago Nunes

BOTAFOGO

Gatito; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Luis Henrique, Kalou e Pedro Raul

Técnico: Paulo Autuori

Árbitro: Rafael Traci (SC)

1 Mini-míssil aleatório

crédito: Ivan Storti/Santos FC

Vice-artilheiro do Brasileirão com quatro gols, Marinho é o melhor jogador do campeonato após sete rodadas. Além de infernizar as defesas adversárias, é responsável por metade das bolas na rede do Peixe e tem chamado a responsabilidade das partidas.

2 Carroça desembestada

O Ceará é o melhor time de menor investimento da Série A até o momento. Sétimo colocado, o campeão da Copa do Nordeste tem 10 pontos e está embalado por três triunfos consecutivos contra Bahia, Bragantino e o arquirrival Fortaleza no meio da semana.

3 Reforços

Depois de acionar o Santos na Justiça questionando atraso salarial numa tentativa de deixar o clube para trabalhar com Sampaoli no Atlético-MG, o goleiro Ederson foi relacionado para o jogo. Outra boa notícia é a contratação do meia Elias, ex-Corinthians e Flamengo.



21h

Castelão

Fortaleza

Brasileirão

8ª rodada

Transmissão

Pay-per-view

Ceará

Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira e Charles; Fernando Sobral, Vinícius e Leandro Carvalho; Cléber

Técnico: Guto Ferreira

Santos

João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge

Técnico: Cuca

Árbitro: Wagner Reway (PB)