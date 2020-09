Gol e piti do Gabigol

CB Correio Braziliense

(foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

A vitória por 2 x 1 diante do Fortaleza, ontem à noite, não foi suficiente para agradar o artilheiro Gabriel Barbosa, que entrou no segundo tempo para dar a terceira vitória consecutiva do time rubro-negro. O atacante, no entanto, deixou o campo claramente irritado e foi acolhido pelo vice-presidente do clube, Marcos Braz. Após a partida, Gabigol publicou em seu perfil no Instagram uma foto da comemoração do gol com o dedo na boca em gesto de silêncio.

Gabriel, recuperado de lesão, iniciou no banco de reservas e entrou no intervalo no lugar de Pedro, marcando o gol decisivo aos 41 minutos da etapa complementar. Após o apito final, não quis falar com a imprensa e gesticulou muito com a cabeça, levando a entender de que estaria irritado por não atuar desde o começo.

O meia Diego minimizou na saída de campo. “Até o ponto que conversei com o Gabriel, estava tudo normal, feliz com o gol. Desculpa, mas não sei nada mais além disso”, declarou o experiente camisa 10, que não perdeu a oportunidade para criticar o gramado do Maracanã.

“(A sequência de vitórias é fruto de) Muito trabalho, temos que ter paciência, sabendo que futebol é resultado. Felizmente estamos evoluindo e ganhando. Enfrentamos hoje (ontem) dois adversários, o Fortaleza e o gramado, que está terrível. Temos que melhorar, mas o mais importante é vencer”, disse o jogador.

Após o jogo, alguns reservas do Flamengo ficaram no gramado do Maracanã para realizar algumas atividades físicas. Gabriel, como não começou entre os titulares, mas optou por ir direto ao vestiário, logo depois do apito final.

Golaço

O Flamengo não repetiu a boa atuação no meio de semana, em Salvador, quando bateu o Bahia por 5 x 3. O técnico Domènec Torrent optou por deixar Gabriel no banco e colocar em campo Pedro, autor de dois gols no jogo anterior.

Após um início eletrizante, o que se viu foi um Flamengo que trocou muitos passes, mas não conseguiu superar a forte “muralha” armada por Rogério Ceni, característica do time quando joga longe do Ceará.

O começo do jogo deu a sensação de que o Flamengo iria impor uma vitória repleta de gols como fizera na quarta-feira. Bastante agressivo, o rubro-negro não demorou para abrir o placar e com mais um golaço de Everton Ribeiro. O meia lançou para Pedro no meio da área. O centroavante finalizou e Felipe Alves espalmou. Everton Ribeiro pegou a sobra, deu um chapéu no goleiro e completou de cabeça para dentro do gol, aos cinco minutos.

A vantagem no placar não diminuiu o ímpeto do Flamengo, que se descuidou na defesa. Oswaldo, pela esquerda, muito veloz, invadiu a área e foi derrubado por Isla. Pênalti, que Juninho bateu no meio do gol, aos 13 minutos.

No segundo tempo, Gabriel entrou no lugar de Pedro. Quando tudo parecia perdido, Gabriel fez o segundo gol, aos 41 minutos. Após tantos cruzamentos na área, um levantamento de Matheuzinho achou o artilheiro livre para conferir.

“Foi uma decisão técnica. Ninguém é mais importante do que o grupo. Estamos felizes com o Gabi. É nosso artilheiro, mas o Pedro também jogou muito bem. Decidi mantê-lo porque estava feliz com a atuação dele. Gabi nos ajudou muito saindo do banco, mas ninguém jogará todos os jogos porque todos não estarão 100%”

Domènec Torrent, técnico