Embalado, Atlético busca a quinta vitória

Depois de reencontrar o caminho da vitória ao derrotar o São Paulo na rodada passada, o Atlético-MG vai ao Couto Pereira enfrentar o Coritiba, hoje, às 20h30, pela oitava rodada.

Além dos lesionados Nathan e Diego Tardelli, Sampaoli segue com o desfalque de Réver. Gripado e indisposto, o zagueiro foi vetado. Seu substituto, mais uma vez, será Igor Rabello, que herdou a faixa de capitão e se entendeu bem com o paraguaio Junior Alonso.

No meio-campo, o trio formado por Allan, Jair e Alan Franco deve permanecer. O equatoriano teve dia de artilheiro e marcou dois gols, feito inédito na carreira. A principal dúvida está no ataque. Keno e Eduardo Sasha têm sido titulares. Marquinhos, Savarino e Hyoran estão no páreo.