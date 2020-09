Jô salva Corinthians e entristece Kalou

CB Correio Braziliense

(foto: Vítor Silva/Botafogo)

Corinthians e Botafogo empataram por 2 x 2 no primeiro jogo do estádio em Itaquera batizado de Neo Química Arena. A partida contou com pênalti polêmico, falha de Cássio, primeiro gol de Kalou e Jô salvador aos 47 do segundo tempo. O resultado fez as equipes permanecerem mais perto da zona de rebaixamento do que do G-4 do Brasileirão. O Corinthians não consegue embalar uma boa sequência no campeonato, enquanto o Botafogo chegou a quatro jogos sem vitória, com três empates e uma derrota.

O jogo deste sábado começou aberto e o Corinthians não demorou para abrir o placar. Após pênalti polêmico sofrido por Gustavo Mosquito, que se enroscou com Benevenuto, Fagner foi para cobrança e marcou seu primeiro gol na temporada. O Botafogo não se abalou e buscou o empate dez minutos depois, quando Bruno Nazário cobrou falta e contou com a falha de Cássio.

No segundo tempo, o técnico Paulo Autuori colocou Rhuan em campo e a aposta foi decisiva. Ele fez boa jogada pela esquerda, tocou para o meio e Kalou, desequilibrado, marcou seu primeiro gol pelo Botafogo. “São sentimentos misturados. Estou feliz pelo gol, mas triste pelo empate”, declarou ao Premiere.

O Corinthians até reagiu rapidamente e balançou a rede com Otero, mas o árbitro Rafael Traci olhou o lance no vídeo e marcou corretamente falta de Jô em Benevenuto no meio da área. Já nos acréscimos, aos 47, Léo Natel cruzou rasteiro e Jô apareceu para empatar a partida.

Na saída do campo, o centroavante caiu na pilha dos adversários e bateu boca com alguns jogadores do Botafogo a caminho do vestiário, inclusive, disparando palavrões afirmando que o Corinthians havia jogado mais bola do que o time carioca para conquistar o resultado.