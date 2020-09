Em guerra com VAR, São Paulo encara Fluminense no Morumbi

CB Correio Braziliense

O São Paulo tenta esquecer a polêmica com o VAR para voltar a vencer, hoje, no duelo contra o Fluminense, no Morumbi. Na rodada passada, a equipe paulista teve gol polêmico anulado, perdeu por 3 x 0 para o Atlético-MG e teve interrompida a sequência de três vitórias no Brasileirão.

O São Paulo está a três pontos do líder Internacional, mas é improvável que assuma a liderança nesta rodada. Para isso, precisaria vencer o Fluminense, ver o Inter perder para o Bahia e tirar oito gols de saldo.

Para a partida contra o Fluminense, o técnico Fernando Diniz deve contar com a volta de Reinaldo, que estava gripado. O lateral-esquerdo realizou dois testes para o novo coronavírus, ambos com resultado negativo.

Apesar de estar de olho no líder, o São Paulo também se preocupa com a chegada do Fluminense. Nos últimos jogos, a equipe carioca venceu dois e empatou um. Apenas dois pontos separam os times na tabela. Para o jogo deste domingo, Fred, Luiz Henrique e Wellington Silva brigam por uma vaga no ataque titular do Flu.

No Fluminense, Hudson não é o principal desfalque. A baixa mais sentida é o atacante Evanilson, que levou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão. O técnico Odair Hellmann tem como opções Fred e Luiz Henrique. O veterano é o substituto natural de Evanilson. O jovem atua pelos lados. Se ele for escolhido, quem fará a função de centroavante é Marcos Paulo.