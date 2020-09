CB Correio Braziliense

BRAGANTINO X PALMEIRAS

Apesar de ser o único invicto do Brasileiro, o Palmeiras joga hoje, às 11h, sob pressão contra o Bragantino. A série de 11 jogos sem perder na temporada não tem aliviado a pressão. O futebol ruim da equipe tem gerado cobranças da diretoria sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o elenco. Na quarta-feira, o Palmeiras arrancou empate com o Inter: 1 x 1.

ATLÉTICO-GO X GRÊMIO

Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, a equipe gaúcha busca reagir diante do Atlético-GO, hoje, às 19h, em Goiânia. O tricolor só ganhou uma vez, na diante do Fluminense. Depois, acumulou quatro empates seguidos até ser derrotado em casa para o Sport. O revés deixou o clima tumultuado e manteve a equipe na parte inferior da tabela, com sete pontos.

SPORT X GOIÁS

O Goiás ainda não venceu desde a chegada de Thiago Larghi. Hoje, o treinador tem a chance de dar a volta por cima contra o Sport, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Brasileirão. O Leão da Ilha mostra evolução sob o comando de Jair Ventura, que substituiu Daniel Paulista. Na quinta, superou o Grêmio.

CHAPECOENSE X AVAÍ

O clássico catarinense é o jogo isolado de hoje, às 11h, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense tem 13 pontos e planeja retornar ao G-4. O Avaí soma nove pontos e venceu as últimas duas partidas contra Oeste-SP e Operário-PR. A rodada será encerrada amanhã, às 20h com Cruzeiro x CRB.

TOCANTINÓPOLIS X BRASILIENSE

Oito dias após perder o título do Candangão para o Gama pelo segundo ano seguido, o Brasiliense estreia, hoje, às 16h, na etapa classificatória para a fase de grupos da Série D do Brasileirão. A partida de ida será no Ribeirão, em Tocantinópolis, com transmissão na plataforma MyCujoo. O duelo marca a estreia do técnico Edson Souza, sucessor de Márcio Fernandes.

AUDAX 0 X MINAS 0

Depois de uma semana tumultuada por várias jogadores que testaram positivo para covid-19, o Minas conseguiu ótimo resultado, ontem, no Estádio José Liberatti, em Osasco, ao empatar por 0 x 0 com o Audax pela sétima rodada do Brasileirão feminino. O Minas é o 17º com seis pontos.