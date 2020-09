Galo alcança quinto triunfo

CB Correio Braziliense

Fora de casa, o Atlético se impôs no primeiro tempo, contou com um gol do atacante Eduardo Sasha e derrotou o Coritiba por 1 a 0 na noite deste domingo. O triunfo no Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, diminui a distância entre a equipe alvinegra e a primeira colocação.

Com a vitória — a segunda seguida na Série A —, o Atlético retoma a terceira posição, com 15 pontos — dois a menos que o líder Internacional e um a menos que o segundo colocado São Paulo. O time alvinegro, porém, tem o melhor aproveitamento da competição, já que disputou um jogo a menos que os rivais que estão à frente.

A partida no Couto Pereira ficou marcada por uma confusão nos uniformes das equipes. Antes do jogo começar, a arbitragem apontou que as vestimentas de Coritiba e Atlético eram parecidas demais. No intervalo, os times mudaram os uniformes para evitar mais confusão no duelo.