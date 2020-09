Inter é frustrado pelo Bahia

CB Correio Braziliense

O Bahia surpreendeu o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, ao empatar por 2 x 2, ontem, em jogo válido pela oitava rodada do Brasileirão. O time baiano saiu na frente, levou a virada, mas conseguiu a igualdade nos acréscimos.

Apesar do empate, o Inter mantém a liderança, agora com 17 pontos, mas vê a aproximação perigosa do São Paulo, que bateu o Fluminense, e soma 16. O Bahia chegou aos nove pontos e continua em posição intermediária na tabela.

O Bahia abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Zé Gabriel errou passe na saída de bola do Inter e a bola chegou ao experiente meia, que mostrou muita calma para se livrar da marcação e concluir: 1 x 0. O Inter reagiu aos 27 minutos. Juninho errou passe, Thiago Galhardo cruzou e Patrick cabeceou com estilo.

Aos 22, D’Alessandro cruzou a bola na área e Victor Cuesta foi derrubado. Thiago Galhardo não desperdiçou: 2 x 1. Quando a vitória parecia certa, Rodinei derrubou Éber na área. Clayson bateu e fechou o placar: 2 x 2. O gol desnorteou o Inter, que quase sofreu a derrota, quando Ernando desviou após escanteio e Abel Hernández salvou na linha.