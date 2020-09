São Paulo vira e cola no líder

CB Correio Braziliense

(foto: Rubens Chiri/Sao Paulo F.C)

O São Paulo acordou no segundo tempo, venceu de virada o Fluminense por 3 x 1, ontem, no Morumbi, reabilitou-se no Campeonato Brasileiro e reassumiu o segundo lugar. Com o triunfo, o tricolor paulista chegou aos 16 pontos, um atrás do Internacional. O time carioca chegou ao segundo jogo sem vitória e permanece com 11 pontos. Os dois primeiros gols do São Paulo foram marcados por jogadores que passaram pelo Fluminense, Brenner e Luciano. Vitor Bueno fez o terceiro. Wellington Silva havia aberto o placar para os visitantes com belo chute de fora da área.

Assim como na vitória no clássico contra o Corinthians, Brenner mudou a história do jogo. O atacante entrou no segundo tempo e foi decisivo para a marcação de dois dos três gols. “Fico feliz de entrar no segundo tempo e ajudar a equipe a sair vitoriosa. Espero manter a sequência. Trabalhando firme para manter o espaço”, festejou.

No Fluminense, Luccas Claro culpou as falhas. “Desatenção num escanteio, a gente sabia que eles usam muita a jogada de primeiro pau (trave). Infelizmente tomamos”, lamentou.

Brenner marcou um gol e participou dos outros dois na reação de ontem