Único invicto no Campeonato Brasileiro, o Palmeirasvoltou a vencer depois de dois empates. A equipe derrotou o Red Bull Bragantino de virada, por 2 X 1, em duelo válido pela oitava rodada, graças à atuação decisiva do jovem Gabriel Veron, que saiu do banco para balançar as redes e dar a assistência para o outro gol. Os times fizeram um jogo bem movimentado, apesar do calor na manhã de ontem, com 29ºC em na cidade de Bragança Paulista.