Rapidinhas

CB Correio Braziliense

Grêmio

O tricolor gaúcho completou, ontem, cinco jogos sem vencer após empatar pela quinta vez nesta Série A do Brasileirão. O Atlético-GO saiu na frente com gol de Edson. Isaque decretou a igualdade. O Grêmio tem oito pontos em sete partidas.

Série b

A segunda divisão do Brasileirão tem um novo vice-líder. Ontem, a Chapecoense derrotou o Avaí por 1 x 0, na Arená Condá, com gol de Pedro Perotti, e assumiu o segundo lugar com 16 pontos, um atrás do Paraná, que derrotou o Figueirense, no sábado, por 1 x 0.

Cruzeiro

A oitava rodada da Série B será concluída, hoje, às 20h, com o duelo entre Cruzeiro e CBB, no Mineirão. Em crise, a Raposa não vence há quatro jogos seguidos na competição e encabeça a zona de rebaixamento para a Série C com apenas 4 pontos.

BRASILIENSE

O Brasiliense largou com derrota na etapa eliminatória para a fase de grupos da Série D. Na estreia do técnico Edson Souza, o atual vice-campeão do DF perdeu para o Tocantinópolis no jogo de ida, por 1 x 0, gol de Ercílio. A volta será domingo, às 15h, no Mané.

ESPANHA

Dois gols do zagueiro Sergio Ramos, um de Ansu Fati e outro de Ferrant Torres garantiram, ontem, o triunfo da Fúria sobre a Ucrânia, por 4 x 0, pela segunda rodada da temporada 2020/2021 da Uefa Nations League. O jogo foi disputado em Madri.

Alemanha

Os tetracampeões mundiais continuam sem vencer na Uefa Nations League. Ontem, a trupe de Joachim Löw empatou por 1 x 1 com a Suíça fora de casa. O volante Gundogan abriu o placar para os germânicos, mas Silvan Wildmer empatou.