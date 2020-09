Bolada em juíza elimina "Djoko"

CB Correio Braziliense

(foto: Al Bello/AFP )

O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, foi desclassificado, ontem, do US Open, por acertar uma juíza de linha com a bola durante a partida das oitavas de final contra o espanhol Pablo Carreño.

Depois de perder seu saque para Carreño, o que deu ao espanhol uma vantagem de 6-5 no primeiro set, Djokovic tirou uma bola do bolso e a lançou contra o fundo da quadra, acertando uma juíza no pescoço. Em seguida, ela caiu no chão dando um grito de dor.

Vendo que a havia atingido, o sérvio pediu rapidamente desculpas e correu para conferir o estado de saúde da juíza, que precisou receber atendimento médico.

Djokovic conversou com os árbitros durante vários minutos, e pediu que lhe aplicassem algum tipo de sanção além da desclassificação, mas os árbitros acabaram aplicando o regulamento e Carreño avançou para as quartas de final do Grand Slam de Nova York.

Desse modo, Djokovic não poderá conquistar seu 18º título do Grand Slam em Nova York, o que o teria deixado mais próximo dos recordes de Rafael Nadal (19) e Roger Federer (20), e também perdeu a invencibilidade na temporada 2020, na qual somou 26 vitórias consecutivas até ontem.

A intenção de atingir ou não a juíza de linha não é levada em consideração, conforme a regra que prevê a desclassificação direta. Djokovic havia demonstrado irritação alguns pontos antes, quando lançou violentamente uma bola contra uma grade. O sérvio vencia por 5-4 e teve três bolas para vencer o set por 6-4 no saque de Carreno, mas o espanhol conseguiu salvá-los e empatou em 5-5. E na sequência o sérvio perdeu o saque, o que provocou o seu gesto de raiva. Em um estádio vazio devido à pandemia, a probabilidade de a bola de Djokovic atingir alguém era praticamente inexistente.