Transmissão sob nova direção

CB Correio Braziliense

A Copa Libertadores tem uma nova casa na tevê aberta brasileira: o SBT. A emissora de Silvio Santos fechou acordo com a Conmebol, tomou o tradicional lugar da Rede Globo e transmitirá a principal competição sul-americana até 2022.

O SBT terá o direito de transmitir dois jogos por rodada, sempre às quartas-feiras no horário das 21h30. A emissora herdará as partidas que a Globo havia escolhido previamente antes de romper o contrato com a Conmebol por questões financeiras. Tentou renegociar o valor dos direitos de US$ 60 milhões (R$ 316 milhões), mas não obteve sucesso.

Desta forma, os jogos de estreia do SBT serão os de Palmeiras e Grêmio na próxima quarta-feira. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo visitará o Bolívar, em La Paz, pela terceira rodada do Grupo B. A equipe de Renato Gaúcho encara a Universidad Católica, também como visitante, no Chile, pelo Grupo E.

O torneio continental será retomado na próxima terça-feira após um longo período de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. Os últimos jogos haviam sido disputados em 12 de março.

Conmebol e SBT negociavam os direitos de transmissão do torneio. Na ocasião, restavam alguns trâmites burocráticos para que o acordo fosse assinado, o que aconteceu nesta semana.

Com o pacote de jogos livre no mercado, a Conmebol procurou outras emissoras interessadas na transmissão do torneio. A negociação mais bem-sucedida foi com o SBT, que possui alcance significativo em território nacional e já mostrou ser bem sucedida em transmissões de futebol neste ano com a exibição da final do Campeonato Carioca.

Apesar da redução do valor de contrato não ter sido aceito pela Conmebol, o SBT deve herdar valor inferior à quantia que seria paga previamente pela Globo. Isso porque os U$ 60 milhões que seriam pagos pela antiga detentora dos direitos de transmissão incluíam exibições em tevê fechada. Como o SBT opera apenas em rede aberta, o custo será menor.

Em comunicado, o SBT comemorou a aquisição dos direitos do torneio. “É muito bom poder anunciar esta parceria. Sabemos que o futebol é o esporte mais popular no Brasil e, como somos também uma emissora popular, nada melhor do que podermos voltar às transmissões nacionais”, disse o CEO da emissora, José Roberto dos Santos Maciel.

“Temos o prazer de apresentar o SBT como novo detentor dos direitos televisivos da Libertadores para o Brasil. Esta aliança nos permitirá levar a emoção da Glória Eterna a mais torcedores no território brasileiro”, comentou Juan Emilio Roa, diretor comercial da Conmebol.