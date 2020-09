O recorde de Maya

CB Correio Braziliense

(foto: Pedro Miranda/WSL/Divulgação)

A World Surf League anunciou, ontem, que a brasileira Maya Gabeira estabeleceu um novo recorde mundial para a maior onda já surfada por uma mulher. Ela aumentou o próprio recorde de 20,7 metros (68 pés) para 22,4 metros (73,5 pés).

O feito foi conquistado no mesmo local de ondas gigantes do recorde anterior, a Praia do Norte, em Nazaré, Portugal, em 11 de fevereiro de 2020, como parte do evento inaugural do Nazaré Tow Surfing Challenge da World Surf League. “Estava concentrada e mais corajosa do que o normal neste dia”, festejou Maya Gabeira.