Sob nova direção, Cruzeiro desencanta contra o Vitória

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Fim da série negativa. Em noite de estreia do técnico Ney Franco, o Cruzeiro marcou com Régis, no segundo tempo, e garantiu o triunfo por 1 x 0 sobre o Vitória, ontem, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Agradecer a Deus. A gente vem trabalhando muito. O professor Enderson, grande treinador, saiu, os resultados não estavam vindo, mas ele faz parte dessa vitória. Agradecer ao nosso elenco, que sabia que ia ser difícil. A gente vem trabalhando muito para buscar o resultado. Hoje, com empenho de todos, conseguimos. Quando ganha, ganha todo mundo”, comemorou o meia Régis.

Com a vitória, o Cruzeiro volta a marcar três pontos na Série B após cinco jogos sem vitórias e ganha três posições na tabela. Com nove jogos (um a mais do que a maioria de seus concorrentes), o time celeste alcança a 8 pontos e a 13ª colocação.

Durante a semana, Ney Franco terá tempo para trabalhar. O próximo duelo está marcado apenas para 19 de setembro, quando o Cruzeiro enfrentará o CSA, às 21h, no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. O Vitória, por sua vez, tem compromisso na segunda-feira, às 20h, diante do Juventude.