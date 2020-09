SanSão tem empate emocionante

CB Correio Braziliense

Santos e São Paulo fizeram um bom clássico na Vila Belmiro na noite de ontem e empataram em 2 x 2, resultado justo para os times que buscaram o ataque a todo momento. Gabriel Sara calou os críticos ao marcar os dois gols dos visitantes, e Marinho provou estar em fase iluminada ao sair do banco de reservas e dar o empate à equipe alvinegra em duelo válido pela décima rodada do Brasileirão.

O São Paulo permanece invicto em clássicos nesta temporada, agora com duas vitórias e três empates. Soma 18 pontos e ocupa a vice-liderança da tabela, atrás apenas do líder Internacional, que soma 20. O Santos, por sua vez, segue sem vencer os rivais, com três derrotas e dois empates. Tem 15 pontos e figura no sexto lugar.

Por causa da sequência de partidas e por voltar a jogar pela Copa Libertadores na terça-feira, contra o Olimpia, do Paraguai, o Santos não começou com seu principal jogador: Marinho foi poupado pelo técnico Cuca. O ataque alvinegro teve o jovem Marcos Leonardo, de 17 anos, pela primeira vez como titular e que nem voltou para o segundo tempo. Mas o problema também estava na defesa: com Felipe Jonatan suspenso e sem lateral-esquerdo reserva, o volante Pituca atuou improvisado no setor e sofreu para marcar os adversários.

Já o São Paulo, que enfrentará o River Plate, da Argentina, na quinta-feira, foi a campo com o que tinha de melhor à disposição E logo no começo do jogo a equipe tricolor aproveitou a desorganização defensiva do Santos. Sem opção de passe, Luan Peres tentou sair driblando, Gabriel Sara roubou a bola e abriu o placar.

Depois do gol, o São Paulo continuou a pressão e teve chances para ampliar. O Santos só foi equilibrar o clássico a partir da segunda metade do primeiro tempo e chegou ao empate com Madson, que subiu livre após cobrança de escanteio e mandou de cabeça para o fundo da rede.

Para o segundo tempo, Cuca tentou organizar o sistema defensivo ao colocar o zagueiro Wagner e também dar novo gás ao ataque, com a entrada de Lucas Lourenço. O Santos até voltou melhor e pressionava a saída do São Paulo, mas faltava criatividade na hora que tinha a bola nos pés.

Marinho, então, entrou no lugar de Sanchez e logo depois o jogo ficou 17 minutos paralisado por causa da queda de energia na Vila Belmiro. Na retomada, o artilheiro santista cobrou falta e contou com falha dupla de Volpi para marcar seu sétimo gol no Brasileirão e empatar o clássico.

Alívio no Furacão

A história se repetiu. Depois de ganhar do Coritiba nas duas partidas da decisão do Estadual, o Athletico-PR voltou a comemorar um triunfo no clássico. Fez 1 x 0 pelo Brasileirão, deixou a zona de rebaixamento e, de quebra, ainda afundou o rival entre os piores na tabela de classificação. Aposta do treinador interino Eduardo Barros — o Athletico-PR ainda não achou um substituto para o demitido Dorival Junior — o atacante Fabinho fez o solitário e importante gol da vitória. Com 11 pontos, o time dá um salto na tabela, mas sabe que a situação ainda é delicada.

Bota e Vasco: prévia da Copa do Brasil

Botafogo e Vasco duelam hoje, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, em busca de consistência e também com a ideia de diminuir as oscilações no Campeonato Brasileiro. O clássico será uma prévia do confronto entre os rivais pela quarta fase da Copa do Brasil. Em 10 dias, Botafogo e Vasco vão se enfrentar três vezes, já que, além do compromisso neste domingo, os jogos de ida e volta do torneio nacional eliminatório estão marcados para os dias 17 e 23 deste mês.

O Botafogo amarga um jejum de cinco partidas sem triunfar. A última vez que saiu de campo com os três pontos foi quando derrotou o Atlético-MG por 2 x 1, em partida da quarta rodada. Desde então, em cinco jogos, empatou quatro vezes e perdeu uma. No clássico, válido pela décima rodada, o time alvinegro quer vencer para encerrar uma sequência negativa e abrir vantagem da zona de rebaixamento.

O Vasco, que chegou a ser líder, continua disputando as primeiras posições. No entanto, caiu de rendimento e conseguiu apenas um resultado positivo nas últimas cinco partidas. O revés na rodada anterior para o Atlético-GO deixou o time estacionado nos 14 pontos, fora do G-4 e mais longe dos líderes.

Sob pressão Goiás pega Inter

Apesar de ter sido contratado há 20 dias, Thiago Larghi já balança no comando do Goiás. E o jogo que vai definir o futuro do treinador é simplesmente contra o líder Internacional, hoje, às 18h, na Serrinha, pela décima rodada do Brasileirão. Os resultados negativos — derrota para Corinthians e Sport e empate com o Coritiba — fizeram o presidente Marcelo Almeida pensar em nova troca na comissão técnica em caso de outro tropeço.

Depois de voltar a vencer no Brasileirão e se manter na liderança isolada do campeonato, o Internacional quer abrir vantagem na ponta antes de voltar a jogar pela Copa Libertadores. O Inter soma 20 pontos e lidera a competição nacional. Até aqui, venceu seis partidas, empatou duas e perdeu apenas uma vez, para o Fluminense, na terceira rodada. Consistente e difícil de ser derrotado, o time de Eduardo Coudet reforça a cada rodada que brigará pelo título até o fim.

Descanso de olho na Libertadores

Atento à Copa Libertadores, o Flamengo deve ter um time muito alterado para enfrentar o Ceará hoje, às 18h, no Castelão, em Fortaleza. O Flamengo vem de quatro triunfos, sobre Santos, Bahia, Fortaleza e Fluminense, e se colocou na briga pela liderança da competição. Invicta há seis jogos, a equipe soma 17 pontos e quer ampliar a série positiva antes de embarcar para o Equador, onde enfrenta o Independiente del Valle, quinta-feira, na retomada da Copa Libertadores após mais de seis meses de paralisação.

O técnico Domènec Torrent já tem promovido um rodízio de peças no elenco a cada partida. Dessa vez, a tendência é de que mais jogadores sejam preservados em razão da proximidade com o confronto no Equador. Um dos poupados deve ser o zagueiro Rodrigo Caio, que tem ficado de fora do rodízio de Domènec. Bruno Henrique também será poupado.

O Ceará terá reforços importantes para o duelo contra o FlamengoAlém do técnico Guto Ferreira, cumpriram suspensão na derrota frente ao Internacional, por 2 a 0, os laterais Samuel Xavier e Bruno Pacheco, o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Leandro Carvalho.



Luta para fugir da crise

O Corinthians encara o Fluminense hoje, às 16h, no Maracanã, para tentar espantar a crise que se instalou no clube após a derrota no clássico para o Palmeiras. O tropeço em casa foi determinante para a saída do técnico Tiago Nunes e deixou a equipe a um ponto da zona de rebaixamento.

Dyego Coelho, atual técnico do time sub-20, assume o comando interinamente enquanto a diretoria busca um novo treinador — Sylvinho, Abel Braga e Dorival Junior são algumas das opções disponíveis no mercado e ventiladas no clube.

Coelho comandará um time sem padrão tático, desmotivado e repleto de desfalques. Para encarar o Fluminense, ele não contará com o lateral-direito Fagner e nem o zagueiro Danilo Avelar, ambos suspensos por expulsão no clássico. Devem entrar Michel Macedo e Bruno Méndez. Luan e o Mauro Boselli também estão fora, ambos por lesão.

Sem Fred, diagnosticado com covid-19, o Fluminense tenta encerrar uma sequência de três partidas sem triunfar no Campeonato Brasileiro.

O Fluminense vem de um empate com o Atlético-GO (1 x 1) e derrotas para São Paulo (1 x 3) e Flamengo (1 x 2). Com isso, soma 11 pontos na tabela de classificação.