Em crise, Corinthians recebe o Bahia de Mano Menezes

pressionado pelos torcedores, colado no Z4, sem técnico efetivo e com uma série de desfalques, o Corinthians encara o Bahia hoje, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, na abertura da 11ª rodada. Como a Globo perdeu os direitos da Libertadores, a CBF antecipou o jogo e a tevê disputará audiência com o SBT.

O presidente Andrés Sanchez disse em entrevista coletiva, ontem, que os jogadores estão assustados com o comportamento da torcida, que no domingo foi intimidar o elenco no desembarque no aeroporto de Guarulhos.

“Foi uma emboscada”, comentou o dirigente. “Saímos e, infelizmente, houve aquele absurdo, que não condiz com a torcida do Corinthians. Obviamente que os jogadores estão muito assustados e tristes, eu também. No dia seguinte, ficar ameaçando jogador e familiares é ridículo. Nas redes sociais, não se sabe quem tá falando, isso é muito ruim. Os jogadores estão se recuperando”, acrescentou.

As ameaças aconteceram após derrota para o Fluminense no Maracanã, resultado que deixou o Corinthians a um ponto da zona de rebaixamento. Para piorar, o interino Dyego Coelho pode ter até sete desfalques para a partida. O lateral-direito Fagner é a principal dúvida por causa de uma fratura na mão esquerda.