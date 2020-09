Flu inicia briga por vaga às oitavas

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Em um dos dois duelos que reúnem times da elite do Brasileirão na quarta fase da Copa do Brasil, Fluminense e Atlético-GO começam a decidir com quem ficará a vaga nas oitavas do torneio nacional. O duelo de ida será hoje, às 21h30, no Maracanã.

O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (24), desta vez na casa do Atlético-GO, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO). Em caso de igualdade, a decisão da vaga vai ser decidida nos pênaltis.

O técnico Odair Hellmann terá cinco desfalques. Os zagueiros Digão e Frazan estão com dores musculares e não têm condições de jogo. Nino e Matheus Ferraz disputam uma das vagas ao lado de Luccas Claro. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos está fora. Ele defendeu o Botafogo na Copa do Brasil. Do outro lado, Egídio foi confirmado na lateral-esquerda, após ficar de fora na última rodada do Brasileirão.

No ataque, Fred e Caio Paulista testaram positivo para covid-19 e estão em quarentena. Com isso, Marcos Paulo, Yago Felipe e Yuri disputam a titularidade.