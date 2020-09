Liga Francesa pune Neymar

CB Correio Braziliense

A Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) anunciou, ontem, que está abrindo um processo para investigar a acusação de insultos racistas que Neymar teria sido alvo no último domingo, no jogo entre o PSG e o Olympique Marselha e no qual foi expulso, sendo punido com uma suspensão por duas partidas.

O atacante do Paris Saint-Germain foi um dos cinco jogadores expulsos nos minutos finais da partida pela 3ª rodada do Campeonato Francês, na qual a equipe parisiense foi derrotada por

1 x 0. Neymar deu tapa na cabeça do zagueiro espanhol Álvaro González, do Olympique Marselha, a quem acusou de racismo durante aquela partida.

O argentino Ángel Di María, companheiro de Neymar no PSG, por sua vez, foi convocado para a próxima reunião da Comissão Disciplinar, em 23 de setembro, e será julgado por cuspir na direção de Álvaro no mesmo jogo.

Sobre as denúncias de racismo, “as certezas não são suficientes para convocar os jogadores”, declarou o presidente da Comissão Disciplinar, Sébastien Deneux, acrescentando que a instrução consistirá em uma análise mais aprofundada das imagens das conversas e interações entre o espanhol e o brasileiro.

O objetivo será estabelecer “o que é dito e o que é realmente ouvido”, acrescentou o responsável, destacando que sua comissão se pronuncia apenas sobre “elementos objetivos e tangíveis”.