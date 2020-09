Sueco quebra recorde de Bubka e ameaça o bi de Thiago Braz

MN Maíra Nunes

O sueco Armand Duplantis, de apenas 20 anos, superou o sarrafo de 6,15m, ontem, no salto com vara, na etapa da Diamond League, em Roma, na Itália, e superou em 1cm o recorde que durava 36 anos. A marca de 6,14m pertencia ao ucraniano Sergey Bubka. A nova estrela da modalidade é a grande ameaça ao sonho do brasileiro Thiago Braz de repetir a conquista do ouro olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021, quando terá 27 anos.

Thiago foi campeão olímpico no Rio, em 2016, com salto de 6,03m, batendo o francês Renaud Lavillenie, que, até então, era o atual campeão e recordista olímpico, mas que não passou dos 5,98m na final dos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Após a façanha, porém, o ciclo olímpico do brasileiro foi apagado. A quarta posição na etapa de Xangai, na China, foi a melhor performance na Diamond League de 2017. Ele voltou a passar em branco na Diamond League em 2018, ano em que o melhor salto outdoor foi de 5,70m.

Apesar de reconhecer a fase ruim na carreira, Thiago não teve dificuldade para conseguir o índice olímpico para Tóquio-2020: saltou 5,80m em prova do Mundial de Doha, na França, em 2019. No ano passado, ele também voltou a conseguir boas marcas: ficou entre os três melhores na etapa de Doha e de Mônaco — essa com a melhor marca deste ciclo olímpico, com 5,92m. Ainda assim, não foi regular. Passou em branco nas etapas de Estocolmo (Suécia), Lausanne e Zurique (Suíça).

Pandemia

Em 2020, a pandemia de covid-19 deixou o atual campeão olímpico em situação ainda mais delicada. Com cortes no orçamento por causa da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, o Pinheiros demitiu o atleta. No retorno das competições, Thiago fez a melhor marca dele no ano com salto de 5,82m, no Meeting Istaf Berlim, na Alemanha, ficando com o terceiro lugar. Após essa competição, o agora atleta do Orcampi/Unimed-SP despediu-se da temporada europeia e não disputou a Diamond League de Roma.

Mondo, como é conhecido o jovem sueco, vem abocanhando sucessivas vitórias com larga vantagem aos adversários nas competições das últimas semanas. Nelas, além dos triunfos, Duplantis já vinha tentando bater o recorde mundial. Após as últimas cinco tentativas — o que implicou em 15 saltos —, o sueco passou pela almejada marca, de 6,15m, quebrando uma hegemonia que durava mais de três décadas. Aos 20, Thiago Braz tinha saltado no máximo 5,76m em ambiente indoor. Mas, vale lembrar, o brasileiro não era favorito nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 e surpreendeu justamente no principal momento da carreira.

Lenda

Sergey Bubka é considerado o maior saltador com vara de todos os tempos. O ucraniano nascido em Luhansk foi ouro nos Jogos Olímpicos de Seul-1988, conquistou seis títulos consecutivos no Mundial de Atletismo e colecionou 35 quebras de recorde — 17 ao ar livre e 18 indoor.





