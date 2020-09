Atlético sem direito a tropeço

JV João Vitor Marques

Belo Horizonte — Não foi uma semana tranquila para o Atlético-MG. Pelo contrário: negociações (canceladas) com o meia Thiago Neves e o atacante Sebastián Villa causaram intensas críticas de torcedores e expuseram divergências da diretoria, que corre contra o tempo para quitar salários atrasados e acalmar os ânimos do técnico Jorge Sampaoli. É esse cenário conturbado que o time alvinegro quer deixar de lado para, talvez, assumir a sonhada liderança do Campeonato Brasileiro. E tudo passa por uma vitória sobre o Atlético-GO, rival de hoje, às 21h. As equipes se enfrentam no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela 11ª rodada.

Elenco e comissão técnica tentam se blindar contra as turbulências extracampo que incendiaram uma fase que tinha tudo para ser pacífica na Cidade do Galo. Afinal, enquanto o Atlético descansava e treinava, os principais adversários na disputa pelas melhores colocações da Série A estiveram envolvidos na disputa de outras competições: a Copa do Brasil ou a Libertadores.

Em campo, as coisas têm ido bem para o alvinegro. Com um jogo a menos, o time ocupa a segunda colocação da Série A, com 18 pontos — dois a menos do que o líder, Internacional. Se os resultados forem favoráveis, os comandados do técnico Jorge Sampaoli podem reassumir a ponta da competição nacional. Para isso, é preciso uma vitória em Goiânia e, ao menos, por um empate do Colorado contra o Fortaleza, em jogo às 19h, no Castelão.

Como sempre, a escalação do técnico Jorge Sampaoli é uma incógnita. Desta vez, as dúvidas começam já no gol. Quem será titular: Rafael ou Everson? A tendência é que Everson comece jogando, principalmente porque tem habilidade para jogar com os pés.

Entre os jogadores de linha, há a possibilidade de Sampaoli retomar o sistema com dois zagueiros de origem — na vitória por 2 x 1 sobre o Red Bull Bragantino, no último fim de semana, foram três, com Junior Alonso fazendo as vezes de lateral-esquerdo em determinados momentos.