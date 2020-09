Unidos subiremos?

MN Maíra Nunes

No início do século, eles figuraram na primeira divisão. O Gama, de 1999 a 2002. O Brasiliense, em 2005. A realidade é outra em 2020. O atual campeão e o vice do Distrito Federal representam a capital na Série D. Ambos iniciam neste fim de semana a missão de devolver o combalido futebol candango à terceira divisão. A última vez em que uma equipe do quadrado esteve na Série C foi em 2013. Na época, o Jacaré foi rebaixado.

A coleção de fracassos nas competições organizadas pela CBF tem causado efeitos colaterais terríveis nos rankings da CBF. O DF ocupa o 21º lugar entre as 27 federações. Hoje, está à frente, apenas, de Mato Grosso do Sul, Espírito Santos, Tocantins, Rondônia, Amapá e Roraima. Melhor time da cidade na lista das 227 equipes da lista, o Brasiliense está em 94º lugar. O Gama é o 160º.

Resultado: o futebol candango teve apenas uma vaga direta ao torneio, ocupada pelo Gama. O alviverde entrou por ter conquistado o Candangão 2019, que serviu de acesso à Série D deste ano. Vice na edição do ano passado, o Brasiliense foi submetido à Pré-Série D. Eliminou o Tocantinópolis por 4 x 1 no placar agregado.



No total, 64 times disputam o torneio divididos em oito grupos com oito times cada. Quatro equipes de cada chave avançarão ao mata-mata que elevará quatro clubes à terceira divisão do Brasileirão em 2021.

Finalistas das últimas duas edições do Candangão, Brasiliense e Gama estão juntos no Grupo A-6. Os concorrentes às quatro vagas da chave para a próxima fase são: Atlético-BA, Bahia de Feira-BA, Caldense-MG, Palmas-TO, Tupynambás-MG e Villa Nova-MG.

Tradição não falta aos representantes do DF. O Gama foi campeão da Série B em 1998. O Brasiliense tem dois sucessos a mais em relação ao rival: faturou a Série C (2002), a B (2004) e foi vice da Copa do Brasil (2002).

Inicialmente marcada para começar em maio, a Série D foi adiada por causa da pandemia de covid-19 e remarcada para ser disputada de setembro a 7 de fevereiro de 2021. Na fase de grupos, os oito times se enfrentam em turno e returno no mesmo grupo e os quatro melhores avançam à fase seguinte. As 32 equipes restantes duelarão em confrontos eliminatórios até a definição dos quatro clubes que terão o acesso à C. O Grupo A-6 tem figurões como o veterano Magno Alves e o agora técnico Mancini.