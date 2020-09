Dia de provar a força do elenco

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Em seu pior momento desde o início do ano passado, o Flamengo terá, hoje, um difícil desafio. A partir das 19h15, o time carioca enfrentará o Barcelona de Guayaquil, no estádio Monumental, no Equador, com 11 desfalques e uma boa dose de cobrança sobre o elenco e o técnico Domènec Torrent após a dura goleada sofrida na rodada passada da Libertadores.

A missão do treinador e dos jogadores seria difícil em campo devido à pressão por um bom resultado após levar 5 x 0 diante do Independiente Del Valle, na quinta-feira passada, pela terceira rodada. Foi uma das piores atuações da equipe nos últimos anos. A goleada somou-se às performances irregulares no Brasileirão para gerar críticas e insatisfação por parte da torcida.

Agora, com pouco tempo de preparação entre um jogo e outro, a situação difícil no Flamengo foi agravada pela pandemia do novo coronavírus. Nos últimos dias, o clube confirmou que sete jogadores contraíram a covid-19. O mais recente foi confirmado ontem, véspera da partida na cidade de Guayaquil. Seria o atacante Vitinho, cujo nome não foi confirmado pelo clube.

Os demais infectados são Diego, Isla, Matheuzinho, Michael, Filipe Luís e Bruno Henrique. De acordo com o clube, todos foram isolados para evitar novas contaminações na delegação. O problema para Domènec é que outros jogadores importantes do elenco eram baixas certas para este duelo, caso de Gabriel Barbosa, Gustavo Henrique, Diego Alves e Pedro Rocha, por lesão ou suspensão.

No total, o treinador tem, portanto, 11 desfalques para tentar reagir na competição e na temporada. Por isso, escalar o Flamengo, hoje, será quase um "quebra-cabeça" e, ao mesmo tempo, a primeira grande missão do técnico na tentativa de reconquistar a torcida e a confiança.

A preocupação com as baixas é tanta que a diretoria convocou de última hora quatro jogadores para compor a delegação, em Guayaquil. Quatro garotos foram chamados: o lateral-direito João Lucas (19 anos), o zagueiro Natan (22) e os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz (ambos também com 19).

Hoje, o Flamengo buscará a recuperação não apenas para superar a goleada da semana passada. Um novo tropeço deixará a equipe mais distante da classificação às oitavas de final. O atual campeão da Libertadores é o segundo colocado do Grupo A, com seis pontos, três atrás do líder Independiente Del Valle. Mas poderá cair para o terceiro posto caso o Junior Barranquilla surpreenda o Del Valle, em casa. O time colombiano tem três pontos.

Time mais limitado da chave, o Barcelona não somou ponto e figura no quarto posto. Para este duelo, o time equatoriano também terá problemas em sua escalação. O lateral Mario Pineida cumprirá suspensão. O atacante uruguaio Jonathan Alves ainda não se recuperou de lesão. Outros atacantes, como José Angulo, Adonis Preciado e o paraguaio Cristian Colmán, sofreram contusões e são dúvidas para hoje.

Desfalques tem o Flamengo: Diego, Isla, Matheuzinho, Michael, Filipe Luís, Bruno Henrique e Vitinho estão com covid-19. Gabigol, Diego Alves e Pedro Rocha, lesionados. Gustavo Henrique cumprirá suspensão após expulsão.