Dois times avançarão hoje às oitavas de final

A Copa do Brasil conhecerá dois classificados para as oitavas de final, hoje, quando duas partidas abrem os jogos de volta da quarta fase. O Juventude defende boa vantagem sobre o CRB, enquanto a disputa entre América-MG e Ponte Preta está aberta. Quem passar garante o prêmio da CBF de R$ 2,6 milhões.

Dois candidatos ao acesso à elite do Campeonato Brasileiro, América-MG e Ponte Preta se enfrentam a partir das 21h30, no Independência, em Belo Horizonte (MG). Na semana passada, houve empate por 2 x 2 no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Como o gol fora não vale como critério de desempate, a decisão vai para os pênaltis em caso de um novo empate — independentemente do número de gols. Quem ganhar garante a classificação.

No Rei Pelé, em Maceió, o CRB recebe o Juventude precisando ganhar de pelo menos três gols de vantagem depois de ter perdido por 2 x 0, em Caxias do Sul (RS). O time gaúcho pode perder por até um gol de diferença que fica com a vaga.

Outras duas vagas serão preenchidas, amanhã, depois dos confrontos entre Ceará x Brusque e Vasco x Botafogo. Na quinta, o Atlético-GO receberá o Fluminense.

Quem passar de fase embolsa mais R$ 2,6 milhões e se junta a Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Santos, Athletico-PR, Corinthians, Internacional, São Paulo, times que entraram na disputa da Copa Libertadores, além do Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, Red Bull Bragantino, campeão da Série B, e Cuiabá, campeão da Copa Verde em 2019.