Ministério da Saúde autoriza jogos com público na Série A

A CBF teve aprovação do Ministério da Saúde para que os times do Brasileirão voltem a receber torcedores nas arenas. A primeira partida com público seria Flamengo e Athletico-PR, em 4 de outubro, no Maracanã.

As propostas de plano sanitário e de protocolo enviadas a Brasília receberam a chancela do órgão liderado pelo ministro Eduardo Pazuello. O objetivo é liberar a presença de até 30% da capacidade em outubro. Para prosseguir com o plano, porém, será necessário receber a permissão das autoridades estaduais e municipais.

Nas últimas semanas, a CBF havia elaborado rascunho da proposta com informações preliminares. O conteúdo trazia a limitação para somente a torcida mandante frequentar os estádios e não contempla as Séries B, C e D. A intenção da entidade é aprofundar a discussão com os clubes para se ter um protocolo mais rígido de conduta e de cuidados com o distanciamento social.

Alguns times incentivam o retorno da torcida, principalmente, para amenizar problemas financeiros. Clubes como Palmeiras, Corinthians e Flamengo faziam, em média, R$ 2,5 milhões de renda por apresentação. Como os jogos têm sido realizados com portões fechados na pandemia, as equipes têm acumulado prejuízos com os custos operacionais.

A CBF avalia uma forma de conseguir a abertura dos portões em todos os Estados brasileiros para que não haja desequilíbrio nas disputas. O que a entidade não quer é desequilíbrio, que determinado time tenha torcedores em seus jogos e outros não.

Corinthians abre 12ª rodada

O Corinthians enfrenta o Sport, hoje, às 21h30, na Ilha do Retiro. O técnico Coelho poderá contar com o retorno de Jô. Suspenso contra o Bahia, o jogador teria de cumprir mais uma partida, mas conseguiu efeito suspensivo. Outra novidade será Luan. O meia se recuperou de problema muscular e o lateral-direito Michel também foi liberado para jogar após entorse no tornozelo. Ambos devem ficar na reserva. Comandado por Jair Ventura, o Sport vem reagindo no Brasileirão. Deixou o Z-4 e ocupa a décima posição. Vem de vitória sobre o Fluminense.