Minas joga no Bezerrão por fuga do Z-4

MN Maíra Nunes

Na 13ª posição do Brasileiro Feminino, com 8 pontos, o Minas Brasília encara o jogo contra o São José, pela 10ª rodada, como disputa direta para sair da zona de rebaixamento. O confronto de hoje, às 15h, no Bezerrão, no Gama, coloca o time candango frente ao 10º colocado, com 13 pontos.

“Em situação de pressão, o gol fica menor, mas estamos confiantes para já sair dessa situação difícil neste jogo”, almeja o técnico Rodrigo Campos.

Desde a volta da competição, o Minas Brasília ainda não venceu. Perdeu para o São Paulo, por 2 x 0, e para o Santos, 2 x 0, e empatou com Audax, em 0 x 0, e com o Palmeiras, em 2 x 2.

Nos cálculos do técnico, duas vitórias bastam para começar a vislumbrar metas mais altas.

Uma das jogadoras fundamentais nessa missão é a meia Katrine. Aos 22 anos, a jogadora assumiu a camisa 10. Em nove jogos, ela marcou três gols.